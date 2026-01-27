David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026

El escritor mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por su obra "El ejército ciego", que una novela que, a partir de un hecho histórico del siglo IX, en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros, "el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia", como señaló Jorge Volpi al leer el acta del Jurado en una ceremonia celebrada hoy en Madrid.

David Toscana, quien recibió el galardón este mismo día, dijo que no pensó en el presente al escribir esta novela, "la capacidad de los libros, de las novelas de las historias de hablar, es como autor yo le debo de ceder", y agregó que lo hizo como heredado de los clásicos y dijo que Madrid es el inspirador de esta historia de los Balcanes que quiso hablar de lo "qué vemos cuando no vemos", dijo el regiomontano.

"El ejército ciego" narrada en primera persona por Cosaro el Escriba, adquiere, agrega el jurado, un tono coral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. "Una gran épica para los vencidos", la calificó el jurado del premio que está dotado de 175 mil dólares y al que llegaron mil 140 novelas al certamen.

El jurado estuvo integrado por Jorge Volpi, Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Henríquez, Óscar López y Pilar Reyes.

David Toscana, nacido en Monterrey, es autor novelas que han sido traducidos a 17 idiomas y han recibido varios premiados, entre ellos galardones como el Antonin Artaud, el Premio Colima, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska y el de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.