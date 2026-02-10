logo pulso
Cultura

Desde Saltillo La Rondalla, en concierto

Por Estrella Govea

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
Desde Saltillo La Rondalla, en concierto

La agrupación Desde Saltillo La Rondalla se presentará el viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en la Cineteca Alameda de San Luis Potosí, con un concierto encabezado por Marco Antonio Aguirre.

El proyecto musical mantiene una línea centrada en el repertorio romántico que ha acompañado a la rondalla mexicana desde la segunda mitad del siglo XX. En este formato, la música se articula con la declamación, un rasgo asociado a la trayectoria de Aguirre como locutor y poeta, y que ha marcado distintas etapas de su trabajo escénico.

El programa anunciado incluye temas conocidos dentro del género, como Wendolyne, Historia de amor y Corazón de roca, piezas que forman parte del cancionero difundido por la agrupación en presentaciones y grabaciones recientes. 

El concierto se inscribe en la gira titulada Desde Saltillo... La Rondalla. La gira del adiós.

Desde Saltillo La Rondalla retoma así su presencia en escenarios potosinos, donde este tipo de propuestas musicales ha encontrado público constante.

Las localidades se encuentran disponibles en las taquillas de la Cineteca Alameda y a través de la plataforma Arema Ticket. 

