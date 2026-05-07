El conversatorio "Destellos de oro y plata en el altiplano potosino" se llevará a cabo hoy 7 de mayo a las 19:00 horas en el Museo Nacional de la Máscara, como parte del ciclo Crónicas de los pueblos y ciudades potosinos, que reunirá a cronistas de distintas regiones del estado para compartir relatos y perspectivas sobre la historia del Altiplano.

La sesión se centrará en la memoria histórica relacionada a la actividad minera, eje que marcó el desarrollo de varios municipios potosinos.

A partir de este tema, se abordarán procesos como el origen de las comunidades, los periodos de auge económico y los cambios sociales derivados de la explotación de minerales como el oro y la plata.

Cada cronista aportará una visión desde su localidad, con la participación de María Esther Méndez Tobias, cronista honoraria de Guadalcázar; Carlos Morán de la Rosa, cronista oficial de Villa de la Paz; Carlos Colunga Dávila, cronista oficial de Santo Domingo; José Rafael Barboza Gudiño, cronista oficial de Villa Hidalgo; Jesús Torres Arias, cronista oficial de Matehuala; Fausto E. Cepeda Cortés y Luis Pedro Gutiérrez Cantú, cronistas honorarios de Charcas; y Rubén Hipólito Flores, cronista honorario de Cedral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mesa será moderada por Josué David Martínez Mejía, cronista honorario de San Luis Potosí. Con la participación de estas voces, el conversatorio ofrece una aproximación al Altiplano potosino y a los procesos históricos que han definido su identidad.