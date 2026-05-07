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"Destellos de oro y plata en el Altiplano potosino"

Por Estrella Govea

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
"Destellos de oro y plata en el Altiplano potosino"

El conversatorio "Destellos de oro y plata en el altiplano potosino" se llevará a cabo hoy 7 de mayo a las 19:00 horas en el Museo Nacional de la Máscara, como parte del ciclo Crónicas de los pueblos y ciudades potosinos, que reunirá a cronistas de distintas regiones del estado para compartir relatos y perspectivas sobre la historia del Altiplano.

La sesión se centrará en la memoria histórica relacionada a la actividad minera, eje que marcó el desarrollo de varios municipios potosinos.

A partir de este tema, se abordarán procesos como el origen de las comunidades, los periodos de auge económico y los cambios sociales derivados de la explotación de minerales como el oro y la plata.

Cada cronista aportará una visión desde su localidad, con la participación de María Esther Méndez Tobias, cronista honoraria de Guadalcázar; Carlos Morán de la Rosa, cronista oficial de Villa de la Paz; Carlos Colunga Dávila, cronista oficial de Santo Domingo; José Rafael Barboza Gudiño, cronista oficial de Villa Hidalgo; Jesús Torres Arias, cronista oficial de Matehuala; Fausto E. Cepeda Cortés y Luis Pedro Gutiérrez Cantú, cronistas honorarios de Charcas; y Rubén Hipólito Flores, cronista honorario de Cedral.

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La mesa será moderada por Josué David Martínez Mejía, cronista honorario de San Luis Potosí. Con la participación de estas voces, el conversatorio ofrece una aproximación al Altiplano potosino y a los procesos históricos que han definido su identidad.

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