Día del Tango en el Museo de la Máscara

El Museo Nacional de la Máscara prepara una velada dedicada al tango este jueves 11 de diciembre a las 18:00 horas, en una actividad que reunirá clase, exhibición y milonga en colaboración con la Academia de Danza Béjart.

Aunque la fecha tiene su origen en Argentina, el museo la toma como punto de partida para dialogar con una tradición que trascendió fronteras. El Día Nacional del Tango se celebra desde 1977, elegido por coincidir con los nacimientos del cantante Carlos Gardel y el músico Julio de Caro, figuras centrales en la historia del género. Con el tiempo, la conmemoración convirtió el 11 de diciembre en un símbolo de identidad y memoria para quienes han seguido cultivando esta música y su danza.

La programación del museo se suma a esa tradición internacional que entiende el tango como un patrimonio vivo. En Argentina, la celebración de este año estuvo marcada por la iniciativa "Tango es Patrimonio", una serie de charlas, espectáculos y milongas organizadas en museos y espacios culturales como parte de la agenda vinculada al aniversario de la declaración del tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En San Luis Potosí, la actividad propone una aproximación práctica: una clase de iniciación para quienes quieran conocer los fundamentos del baile, seguida de una exhibición de danza a cargo de la Academia Béjart y una milonga abierta al público. El formato busca reproducir el ambiente social del tango, donde el baile funciona como un lenguaje compartido que se aprende observando, escuchando y participando.

La velada ofrece un acercamiento directo a una tradición que nació en los arrabales rioplatenses, creció en los salones urbanos y hoy se practica en distintos países, incluido México, donde cada vez más espacios culturales lo incluyen en sus agendas. El encuentro busca acercar al público potosino a una de las expresiones culturales más emblemáticas del Río de la Plata.

La entrada será libre, con cupo limitado para la clase previa.