NOCHE DE VILLANCICOS CON LA RONDALLA DE LA UASLP

El concierto "Noche de Villancicos", a cargo de la Rondalla Universitaria Potosina se presentará hoy 10 de diciembre a las 19:30 horas en el Auditorio Rafael Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

En esta edición, la agrupación prepara un repertorio centrado en los villancicos más conocidos de la temporada, con arreglos vocales y de cuerdas que caracterizan su propuesta interpretativa. La presentación busca celebrar el periodo navideño a través de un programa construido para escucharse en familia.

La Rondalla Universitaria Potosina, formada por estudiantes y egresados de la institución, sostiene una trayectoria de seis décadas en la vida cultural de la UASLP. Su trabajo se ha consolidado como una de las expresiones musicales más reconocidas de la universidad, con presencia constante en actos institucionales y presentaciones públicas.

El concierto incluirá piezas tradicionales y versiones contemporáneas que muestran la solidez vocal e instrumental del conjunto. La combinación de serenata y repertorio decembrino permitirá a la audiencia acercarse a una lectura musical que distingue a la agrupación desde sus inicios.

Esta función que abre el calendario navideño en el recinto universitario y que mantiene vigente una tradición musical que ha acompañado a diversas generaciones en la institución.

La función será de acceso libre y está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general.