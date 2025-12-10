"05*25 / 20 años de disrupción", muestra colectiva

La Galería 5 del Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa" abrirá este miércoles 10 de diciembre, a las 19:00 horas la exposición colectiva vinculada al proyecto "05*25 / 20 años de disrupción", integrada por obras surgidas de los laboratorios de investigación y producción artística Percepciones interiores y Metamorfosis: atisbos de cambio, dirigidos por Martha Franco y Eduardo Castillo. La muestra presentará piezas desarrolladas en procesos que exploran modos experimentales de creación y reflexión visual.

El proyecto 05*25 parte de un ejercicio de memoria y revisión crítica: Eduardo Castillo retoma casi dos décadas de trabajo para analizar cómo su producción se ha desplazado entre el dibujo, el performance, la escritura y la práctica transdisciplinaria. Para el artista el número 05 funciona como marca personal y como punto de partida para construir una línea que vincula su obra con el tiempo, con la colectividad y con los cuestionamientos que acompañan cada etapa creativa. Desde esa mirada, propone pensar la disrupción no como ruptura absoluta, sino como un movimiento constante que acompaña la evolución del oficio.

Por su parte, Martha Franco aborda el laboratorio Percepciones interiores desde una metodología centrada en la observación, la escritura y la producción de imágenes que conectan estados emocionales con decisiones formales. Su reflexión considera el taller como un espacio donde el dibujo, la pintura y la experimentación material permiten articular representaciones que dialogan con la identidad, la subjetividad y la memoria sensorial. Su aportación dentro del proyecto amplía las vías de lectura con un enfoque que combina exploración personal y análisis técnico.

En conjunto, los resultados de ambos laboratorios conforman una exposición que reúne distintos procesos de metamorfosis visual. Las obras muestran aproximaciones diversas a la idea de cambio: desde registros íntimos y narrativas simbólicas hasta propuestas que apelan al cuerpo, la repetición, la secuencia o la construcción de archivos personales.

