Edgar Martell analiza las infancias actuales

El antropólogo Edgar Isaac Martell Castillo ofreció la conferencia "La rebelión de la ternura: los niños ya no son como antes... y qué bueno", en el Museo Regional Potosino, como parte de la jornada Infancias en Diálogo. El encuentro abordó las transformaciones en las formas de ser niño en la actualidad y su relación con cambios sociales, educativos y culturales.

Desde el inicio, el ponente planteó que la idea de que las infancias han cambiado debe leerse como un proceso positivo.

Señaló que niñas y niños cuentan hoy con mayor reconocimiento de su voz y capacidad de decisión, lo que modifica su papel dentro de la familia, la escuela y la comunidad. En ese marco, la ternura se presentó como una forma de relación que cuestiona esquemas tradicionales y abre otras formas de convivencia.

Explicó que las políticas educativas recientes en México incorporan enfoques que reconocen la diversidad social y familiar. Mencionó que el uso de lenguaje incluyente y la integración de perspectivas de género en los contenidos escolares responden a la necesidad de nombrar distintas realidades.

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Este cambio, indicó, influye en la manera en que las infancias construyen su identidad y entienden su entorno.

Asimismo, abordó el papel del entorno digital como parte central de la vida infantil. Indicó que las redes y dispositivos no deben interpretarse solo como distracción, sino como espacios donde se generan vínculos, aprendizajes y formas de expresión.

También señaló que estos entornos implican riesgos como el acoso en línea y la presión social, lo que exige acompañamiento por parte de adultos. Martell Castillo destacó la importancia de modificar prácticas de crianza y educación. Propuso modelos basados en el reconocimiento emocional, la igualdad de género y la eliminación de estereotipos.