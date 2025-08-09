Edmundo Cázares presenta su libro A lo mero macho ¡Entrevisto luego existo!

El pasado 7 de agosto, se llevó a cabo la presentación del libro "A lo mero macho ¡Entrevistó luego existo!" del periodista mexicano Edmundo Cázares en la Biblioteca Mexicana, ubicada en el interior de la Fundación Miguel Alemán, hogar del expresidente de México.

Entre libros y memorias, el director general de la Fundación, Christian Carrillo-Puerto Alvarado, dio inició al evento con unas palabras de bienvenida y un breve recuento sobre el quehacer actual de aquel recinto histórico. "La Fundación Miguel Alemán está enfocada a cuatro programas: salud, turismo, ecología e innovación agroalimentaria", explicó.

Con la presencia en el presídium de Abelardo Martin, Mauro Jiménez Lazcano, Javier Coello Trejo, Toño Esquinca y el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la presentación comenzó con fructíferas anécdotas, experiencias y remembranzas de la carrera profesional del periodista, Edmundo Cázares.

El origen de un apasionado entrevistador

Originario de Pátzcuaro, Michoacán, Edmundo Cázares publicó su primer libro "A lo mero macho ¡Entrevistó luego existo", una obra periodística que alberga una magnífica recopilación de 22 entrevistas con diversas figuras públicas y eminentes personajes del mundo de la televisión, el cine, la música y la política, que son recordados en la actualidad por su legado, relevancia y trayectoria. Desde María Felix, "La Doña" hasta el mensajero y escritor espiritual, Neal Donald Walsh, Cázares demuestra su talento nato para hacer de la entrevista un arte en sí mismo.

Durante su intervención, Cázares recordó la vez que participó en el emblemático programa de televisión "El gran premio de los 64 mil pesos" a los 16 años, un concurso conducido por Pedro Ferriz dónde los participantes tenían la posibilidad de ganar dinero respondiendo preguntas respecto a un tema de su elección. En aquel momento, Cázares eligió la carrera y trayectoria política del presidente en turno, Luis Echeverria Álvarez, como tema para concursar.

Sin embargo, Edmundo mencionó que establecer esta conexión con el expresidente fue difícil de lograr, destacando el apoyo que obtuvo por parte del entonces Director de Información y Relaciones Públicas, Mauro Jiménez Lazcano, presente también en el presidium. Así mismo, contó el momento en que conoció a Emilio "El Tigre" Azcarraga, quién no dejó que se coronará como ganador del programa.

Miles de anécdotas y un mar de memorias

Más adelante, Cázares recordó el momento en que entrevistó a Ricardo Sheffield Padilla, extitular de la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), quien reconoció su talento para entrevistar y le dio la noticia de que al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le había encantado su entrevista. Esta repentina revelación desconcertó al periodista, pues creía que él no era del agrado del mandatario, debido a la publicación de su entrevista con la escritora Elena Poniatowska, quién declaró de manera tajante que "las mañaneras presidenciales habían provocado un hartazgo nacional". Sin embargo y ante el asombro de Cázares, Padilla confesó: "No te odia, te respeta".

El periodista continuó su anécdota, resaltando la petición de Padilla para escribir un libro biográfico sobre su trayectoria y vida, obra que fue titulada por Cázares bajo el nombre de "La forja de un líder". No obstante, cuando el libro estaba a punto de ver la luz, Cázares recibió una condición inesperada de parte de un miembro de una reconocida editorial, quién le advirtió que debía cortar las parta dónde se hiciera mención del presidente López Obrador, a lo que Edmundo respondió: "Yo no voy a permitir que nadie, se llame como se llame, mutile mi libertad de expresión".

Por otro lado, Cázares contó la vez que entrevisto a la actriz y cantante Irma Serrano, en su famosa "pagoda China" de las Lomas de Chapultepec, dónde la exsenadora de su natal Chiapas respondió a sus preguntas entre las sábanas de su cama, debido a un fuerte dolor en sus piernas. "Te quitas tu corbata, te quitas tu saco y te metes a la cama porque tengo un dolor en la pierna que no me deja caminar", contó Cázares.