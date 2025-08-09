logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Taller de grabado en linóleo

Por Estrella Govea

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
Taller de grabado en linóleo

Axel Marentes Galicia imparte el taller de grabado en linóleo en el Jardín del Arte, en el Barrio de Tequisquiapan. Las sesiones se realizarán los sábados de 16:00 a 21:00 horas y los domingos de 9:00 a 15:00 horas. 

La actividad está dirigida a personas interesadas en aprender y desarrollar esta técnica de estampación, desde sus bases hasta la creación de obras propias. El grabado en linóleo, o linograbado, es una técnica de impresión en relieve en la que se talla una matriz de linóleo con gubias, dejando en alto las áreas que recibirán la tinta. 

El material, compuesto principalmente por aceite de linaza, resinas, corcho y pigmentos, es blando y resistente, lo que facilita su trabajo en comparación con la madera utilizada en la xilografía. Esta característica, junto a su bajo costo, ha convertido al linóleo en una herramienta accesible tanto para artistas como para estudiantes.

Durante el taller, se conocerán el uso de herramientas como gubias en forma de “u” o “v”, cuchillas y lijas, así como los procesos de entintado y estampado y se abordarán aspectos técnicos.

como el lijado previo del material para mejorar la adherencia de la tinta, la planificación del dibujo y la creación de texturas o tramas para lograr diferentes tonos en la impresión. 

La propuesta de Marentes se inscribe en una tradición gráfica que ha sido utilizada por artistas de renombre, como Pablo Picasso, quien exploró las posibilidades cromáticas del linograbado. Esta técnica sigue vigente en el arte contemporáneo por su versatilidad y por la calidad visual que ofrece en piezas únicas o en series impresas.

SLP

Estrella Govea

