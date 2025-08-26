Eduardo Cerdán se alza con el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2025

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- El escritor Eduardo Cerdán, escritor y colaborador del suplemento cultural Confabulario, se llevó el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2025 por su obra "El pánico fue un cachorro dormido".

El jurado, integrado por Clyo Mendoza, Jorge Comensal y Rodrigo Pardo, destacó que la novela resulta especialmente valiosa por su narración coral, la variedad de tonos, la inclusión de distintos géneros, así como por una trama con revelaciones que sostienen la tensión narrativa.

El acta también resalta la construcción fragmentaria del texto, "que facilita una lectura ágil y dinámica", según se informó en un comunicado.

El galardón consiste en un diploma y un estímulo económico de 200 mil pesos.

Cerdán expresó que recibirlo le causa gran emoción, pues al inicio dudaba de su novela, pero este fallo confirmó que "sí vale la pena". Añadió que el apoyo económico representa una ayuda esencial porque "el dinero también compra tiempo y ocio, fundamentales para quien escribe".

Respecto a su obra, el autor explicó que relata la historia de un hombre que se fuga tras la advertencia de una tarotista de que su vida cambiará en el tiempo que tarda en nacer un cachorro. El libro aborda cómo los traumas familiares y la violencia silenciosa se heredan y se expresan, con un estilo que sintetiza obsesiones acumuladas durante una década de escritura.

Eduardo nació en Xalapa, Veracruz, en 1996. Es narrador, editor, docente y gestor cultural.

Es autor de tres libros de cuentos y compilador de la antología "La lectura al centro", ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). Actualmente es coordinador de la Escuela de Escritura de la UNAM y editor en la Editorial de la Universidad Veracruzana.