Sayuri Navarro recibirá la Presea al Mérito Cultural 2025

Por Estrella Govea

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
La dramaturga potosina Sayuri Elizabeth Navarro Leyva fue seleccionada como ganadora de la Presea al Mérito Cultural “Daniel García Álvarez de la Llera” 2025, reconocimiento que se entrega cada año en el marco de la Fundación de la Ciudad de San Luis Potosí. La distinción será otorgada en noviembre durante sesión de Cabildo.

La decisión estuvo a cargo de la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento, después de que el Consejo Ciudadano de Cultura revisó los expedientes recibidos y definió una terna integrada por Rosa Luz Villasuso Marroquín (académica y artista plástica), Javier Vallejo (fotógrafo) y Sayuri Navarro. Finalmente, la votación del cuerpo edilicio determinó a Navarro como acreedora del reconocimiento.

Sayuri Navarro ha consolidado una trayectoria dentro de las artes escénicas de San Luis Potosí, con presencia nacional. 

En 2024 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia “Emilio Carballido”, además de desempeñarse como directora de teatro y escritora. Su trabajo se distingue por una producción constante que ha sumado al desarrollo del teatro contemporáneo en el estado.

La presea lleva el nombre de Daniel García Álvarez de la Llera, promotor cultural potosino fallecido en 2024, cuya labor estuvo vinculada a la difusión del arte local y la gestión cultural en la capital. El reconocimiento busca mantener vivo ese legado mediante el impulso a creadores que han aportado de manera significativa al panorama artístico de la ciudad.

Con esta elección, Sayuri Navarro se suma a la lista de las y los artistas y gestores que han sido distinguidos por su contribución al ámbito cultural potosino, resaltando la importancia de visibilizar y reconocer trayectorias que inciden en la vida artística local y nacional.

