El CEART concluye su temporada de presentaciones académicas

Durante las últimas semanas de noviembre y diciembre, el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) cerró su temporada de presentaciones académicas correspondientes al semestre agosto–diciembre 2025, con una programación que permitió al público conocer el trabajo desarrollado por estudiantes de distintas disciplinas artísticas.

A lo largo del cierre, los espacios del CEART alojaron recitales, muestras escénicas, clases abiertas, ejercicios coreográficos, presentaciones teatrales y exposiciones colectivas, actividades que dieron cuenta de los procesos formativos y del diálogo constante entre práctica y aprendizaje.

En el área musical, la Sala de Conciertos fue punto de encuentro para recitales de piano, violín, guitarra, canto, percusiones, jazz y ensambles, donde las y los estudiantes mostraron avances técnicos y propuestas interpretativas construidas durante el semestre. Estas presentaciones reflejaron la diversidad de lenguajes y niveles formativos que conviven en el recinto.

Por su parte, las artes escénicas reunieron funciones de danza contemporánea, danza clásica, danzas tradicionales y teatro, con la participación de jóvenes, personas adultas y adultos mayores. Las presentaciones se realizaron en el Teatro Polivalente y otros foros del CEART, con propuestas que abordaron distintos formatos y dinámicas escénicas.

Las artes visuales completaron el cierre con exposiciones colectivas que reunieron obras desarrolladas a lo largo del semestre, ofreciendo un panorama de técnicas, intereses y búsquedas personales.