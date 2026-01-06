El Día de Reyes más allá de México

Cada 6 de enero, el Día de Reyes o Epifanía se celebra en distintos países a través de un pan o pastel que remite a la visita de los Reyes Magos al niño Jesús. Aunque la Rosca de Reyes es una de las expresiones más reconocidas en México, esta práctica forma parte de una tradición extendida en Europa y América, con variantes que conservan el gesto central de reunirse alrededor de la mesa y partir un pan simbólico.

En España, la fecha se conmemora con el roscón de Reyes, un pan dulce en forma de corona decorado con frutas confitadas que representan las joyas reales. En su interior se coloca una figura o un haba; quien encuentra la figura es nombrado rey o reina del encuentro, mientras que el haba marca una pequeña penitencia simbólica. Esta costumbre se mantiene como parte del cierre del ciclo navideño.

En Francia y Bélgica, la Epifanía se acompaña con la galette des rois, un pastel de hojaldre relleno de frangipane, crema elaborada a base de almendra. En algunas regiones del sur francés se conserva la versión de brioche con frutas. Dentro se esconde la fève, una pequeña figura que convierte a quien la encuentra en el rey o la reina del día, tradición que suele incluir una corona de papel.

Portugal y Brasil celebran con el bolo-rei, un pan circular de masa tipo brioche con frutas cristalizadas y frutos secos. En Suiza y el sur de Alemania se consume el dreikönigskuchen, formado por bollos unidos en círculo, con una almendra o haba escondida. En ambos casos, la persona que encuentra la sorpresa asume un papel simbólico en la reunión.

En el sur de Estados Unidos, particularmente en Luisiana, el King Cake marca el inicio de la temporada de Carnaval, que comienza el 6 de enero y se extiende hasta el Mardi Gras. Decorado con los colores característicos de esta festividad, el pastel contiene una figura oculta.

En México, la Rosca de Reyes conserva esta lógica compartida, aunque incorpora significados propios, como el compromiso de ofrecer tamales el Día de la Candelaria, lo que sitúa esta celebración dentro de una tradición global adaptada a contextos locales.