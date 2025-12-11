El Rostro de las Palabras, es un proyecto colaborativo entre estudiantes del Tecnológico de Monterrey, reunió 56 retratos realizados a figuras que participaron en el XVIII Festival Internacional Letras en San Luis, y marca una colaboración que busca poner a dialogar las miradas jóvenes con las voces que hoy construyen la escena literaria.

Desde el Media Center del campus, las y los responsables académicos y culturales presentaron un proyecto que no se limita a reunir imágenes: se trata de un acercamiento directo entre escritoras, escritores y un grupo de 28 estudiantes que trabajó durante meses bajo la tutoría de Ana Iglesias y Jesús Huerta. Cada retrato surgió de encuentros breves pero intensos, donde la cámara sirvió para capturar no una pose, sino el carácter y gestualidad de quienes dan forma al pensamiento escrito.

El conjunto fotográfico destaca porque no busca solemnidad ni mitificación. Los jóvenes fotógrafos apostaron por atmósferas íntimas, luz natural, encuadres abiertos y detalles que permiten ver a la persona más allá de su trayectoria. Así, trece autoras y autores fueron retratados desde una mirada que apuesta por la cercanía y la espontaneidad, elementos que hoy atraviesan la fotografía contemporánea.