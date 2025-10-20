El simbolismo detrás de velas, flores y copal en Día de Muertos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Día de Muertos es una de las festividades más representativas de las tradiciones mexicanas y ha alcanzado reconocimiento internacional por su colorida decoración y el profundo significado cultural que transmite, dejando huella tanto en generaciones de mexicanos como en extranjeros que participan u observan la celebración de sus difuntos.

Por esta razón, muchos mexicanos ya se están preparando o han colocado sus altares para ofrecer ofrendas a sus seres queridos fallecidos.

Cada elemento del altar no está presente únicamente con fines decorativos, sino que posee un valor simbólico y un significado específico dentro de esta tradición ancestral.

En esta ocasión hablaremos de tres elementos importantes que no pueden faltar en tu oferta: velas, flores y copal.

Según la página del Gobierno de México, cada uno de estos tres elementos que conforman la ofrenda del altar del Día de Muertos posee un significado específico, reflejando el simbolismo y la tradición de esta celebración.

Veladoras: Esto significa la ascensión del espíritu y es un símbolo de "luz", fe y esperanza. También guían a las almas para que puedan llegar a sus antiguos hogares.

Flores: Estas sirven como guía para el camino de las almas y es tradicional que se utilicen flores como Cempasúchil, Nube y Alhelí.

Copal e incienso: Este se utiliza para alejar a los malos espíritus y que tu familia difunta pueda entrar a tu hogar sin peligro, el copal era utilizado por los indígenas.

National Geographic menciona que, en la época prehispánica, el culto a la muerte se realizaba envolviendo los cuerpos en un petate y los familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlos en su viaje hacia el Mictlán.

El origen proviene de los pueblos indígenas donde ofrecían alimentos en altares a sus fieles difuntos, los antiguos mexicas, mixtecos, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios, adaptaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, que coincidió con el fin del ciclo agrícola del maíz.

El 1 de noviembre, según el calendario católico, este día está dedicado a los niños, el 2 de noviembre es a los fieles difuntos adultos. Sin embargo, con el tiempo se han ido implementando nuevas fechas, como la dedicada a las mascotas establecida para el 27 de octubre.