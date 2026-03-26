Exposición de Fernando Andriacci llega a Plaza de Armas

La Plaza de Armas y el Centro Cultural Palacio Municipal serán sede de la exposición "Memorias de un jardín soñado", del artista oaxaqueño Fernando Andriacci, como parte del Festival San Luis en Primavera.

La muestra, integrada por más de 20 piezas, incluye escultura monumental, cerámica y pintura, con una propuesta que mezcla elementos de la tradición mexicana y la cosmovisión oaxaqueña. Entre las obras destacan cuatro esculturas monumentales instaladas en la Plaza de Armas, que forman parte del recorrido abierto al público.

Las piezas presentan figuras humanas y animales en escenarios que combinan lo cotidiano con lo fantástico, con énfasis en el uso del color, el simbolismo y los relieves.

Andriacci, originario de Cuicatlán, Oaxaca, se formó en la Casa de la Cultura Oaxaqueña y en el Taller Rufino Tamayo. Su trabajo ha sido expuesto en distintos países y en espacios como la Colección Jumex y el Papalote Museo del Niño.

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La inauguración está prevista para este jueves 26 de marzo a las 18:00 horas en la Plaza de Armas. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de mayo, con acceso gratuito en un horario de 9:00 a 19:00 horas.