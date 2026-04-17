FESTIVAL TRASPATIO, DE ARTEPOLIS

El Festival Traspatio 2026, de Artepolis, se desarrollará del 18 de abril al 13 de junio, con un programa que contempla talleres, laboratorios y eventos, busca generar espacios de creación, formación y difusión para artistas emergentes en San Luis Potosí.

Durante abril, el festival inicia actividades con el encuentro "Perreo de inauguración", programado para el sábado 18 a las 20:00 horas en Foodys Garden, en la Glorieta Juárez. Este evento musical integra géneros como reguetón y tribal, y funciona como parte del esquema independiente del festival.

El programa del mes incluye también el taller "Canción como espacio de expresión", impartido por Ángel Cabrera en Lo Negro Azabache, ubicado en Azabache 1546, Jardines del Sur. Las sesiones se llevarán a cabo del lunes 20 al viernes 24 de abril, en horario de 18:00 a 19:30 horas, con enfoque en composición musical.

Otra de las actividades es "Fanzine y stickers", taller dirigido a principiantes por Yoliz Yorke, que tendrá lugar en Hormiga Negra, en Cuartel Cruces Vicente Guerrero 100, Pozos. Se realizará los martes 21 y jueves 23 de abril, de 18:00 a 19:30 horas, con contenidos relacionados con producción gráfica independiente.

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El cierre del mes contempla dos talleres en Uroboros Café, ubicado en Niño Artillero 303, zona Universitaria. "FL Estudio básico", impartido por Danny, se desarrollará los lunes 27 y miércoles 29, mientras que "Animación Mixed Media", a cargo de Ana Moreno, se realizará los martes 28 y jueves 30; ambos en horario de 18:00 a 19:30 horas.

Estas actividades forman parte de la estructura del festival autogestivo, que continuará en mayo y junio con más propuestas formativas y eventos culturales.