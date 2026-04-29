Fraude en arte: Karolina Bankowska y su padre se declaran culpables en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Hace poco más de un año, el marchante de arte Robert Rogal recibió en su sala de exhibición privada en la ciudad de Nueva York a una joven que parecía ansiosa por desprenderse de una reliquia familiar.

Dijo llamarse Karolina Bankowska y llevaba un cuadro enmarcado firmado por Andrew Wyeth, parecido a los paisajes en acuarela que el célebre artista realizó en los primeros años de su carrera. Intrigado, Rogal aceptó la pieza en consignación, calculando que podría alcanzar entre 20.000 y 30.000 dólares en una subasta.

"La procedencia era un poco confusa", comentó. "Pero ella parecía creíble. No era una falsificación evidente".

De hecho, ahora Rogal cree que el cuadro era falso: una de al menos 200 imitaciones cuidadosamente diseñadas que, según fiscales federales, Bankowska, de 26 años, y su padre Erwin Bankowski, de 50, intentaron vender a compradores desprevenidos.

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El dúo se declaró culpable el martes de defraudar a sus víctimas —incluidas algunas de las casas de subastas de arte fino más destacadas de la ciudad de Nueva York— por al menos 2 millones de dólares.

Las falsificaciones, elaboradas en Polonia por un cómplice no identificado, a menudo eran reproducciones de obras menos conocidas de artistas prominentes y prolíficos, como Banksy y Andy Warhol, señalaron los fiscales. Su falsificación más rentable, supuestamente del artista Richard Mayhew, fue vendida por la casa de subastas DuMouchelles en octubre pasado por 160.000 dólares.

Un representante de DuMouchelles indicó que cooperaron con las autoridades federales, pero carecían de autorización para hablar más sobre la venta. Varias otras casas de subastas que fueron blanco del plan delictivo, incluidas Bonhams, Phillips, Freeman´s y Antique Arena, declinaron comentar o no respondieron a las consultas.

El padre y la hija —ciudadanos polacos que viven en Nueva Jersey— enfrentan cargos de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y de falsificar bienes producidos por indígenas estadounidenses, un cargo derivado de la duplicación que hicieron de obras de Fritz Scholder, artista luiseño.

Podrían ser sentenciados a más de tres años de prisión, según las directrices federales, así como un pago de 1,9 millones de dólares en restitución y una posible deportación a Polonia.

En el tribunal el martes, Bankowska le dijo a un juez que su "conducta fue incorrecta y soy culpable". Su abogado, Todd Spodek, indicó que su clienta había depositado más de 1 millón de dólares en una cuenta de depósito en garantía.

A través de un intérprete de polaco, Erwin Bankowski también se disculpó. Su abogado, Jeffrey Chabrowe, añadió que su cliente "lamentablemente tomó una decisión terrible en un esfuerzo por mantener a su familia".

Impacto en el mundo del arte y reacciones de expertos

A medida que la noticia de las falsificaciones resonaba en el mundo del arte, algunos expertos dijeron que el plan delictivo es un clásico del género, el cual ocurre con mucho mayor frecuencia de lo que a algunos en el sector les gustaría admitir.

"La única cosa inusual de este caso es que los falsificadores fueron atrapados", manifestó Erin Thompson, profesora de delitos relacionados con el arte en la Universidad Municipal de Nueva York.

"La gente piensa que el mundo del arte es un lugar refinado, lleno de personas cultas que sólo quieren compartir la maravilla del arte hermoso", añadió. "Deberían asumir que hay muchas más falsificaciones por ahí".

Los fiscales indicaron que, en 2020, el padre y la hija comenzaron a encargarle a un artista polaco la creación de las obras falsas. Valiéndose de papel antiguo, también falsificaron sellos para adherirlos a los cuadros, adoptando los nombres de galerías ya cerradas donde un artista determinado posiblemente podría haber exhibido su obra.

No pasó mucho tiempo antes de que las ventas empezaran a generar sospechas. En marzo de 2023, representantes del artista Raimonds Staprans se enteraron de un cuadro falsificado, "Triple Boats", que una casa de subastas tenía a la venta. Unos días después de que los representantes contactaran a la casa de subastas, el cuadro se vendió a un comprador por 60.000 dólares, según los fiscales.

Detalles confirmados y cronología del caso

Thompson, la profesora especializada en delitos de arte, también se percató de otras irregularidades. Por ejemplo, el sello de la galería en la parte posterior del Wyeth falsificado indicaba el año 1976, pero incluía un número de dirección de zonificación que dejó de usarse en 1962.

Curiosamente, el sello falso llevaba el nombre y la dirección de M. Knoedler & Co., una de las galerías comerciales más antiguas y prestigiosas de Nueva York. Knoedler cerró en 2011, en medio de acusaciones de haber obtenido ganancias con falsificaciones de cuadros de Jackson Pollock, Mark Rothko y otros.

A fin de cuentas, Rogal indicó que nunca puso a la venta el Wyeth, en parte porque el sello en la parte posterior estaba "demasiado limpio". Cuando le llamó a Bankowska y le dijo que fuera a recogerlo, ella nunca respondió.

En un almacén de Queens el martes, repleto de piezas de arte en consignación, Rogal volvió a examinar el cuadro bajo la luz.

"Uno intenta prestar un servicio y hacerlo correctamente", expresó. "¿Pueden engañarnos? Desde luego que sí".