Relatos de la Huasteca

La charla “Huasteca linda. Historias y sucedidos de la Huasteca” se presentó en la Casa Museo Manuel José Othón como parte del programa Lunes de Palique, con la participación de Olga Lidia Pérez y Martha Ramírez.

La sesión reunió textos y testimonios centrados en la memoria de la Huasteca Potosina, a partir de experiencias personales, relatos orales y observaciones sobre cambios sociales y ambientales.

Durante el encuentro, Olga Lidia Pérez compartió narraciones y poemas que abordan problemáticas como la discriminación hacia comunidades indígenas, el cuidado del entorno y las tradiciones relacionadas con la muerte. Sus textos retoman anécdotas y sucesos de la vida cotidiana en la región, con énfasis en prácticas culturales que forman parte de la identidad huasteca.

Por su parte, Martha Ramírez centró su participación en recuerdos de infancia y experiencias como docente en comunidades de la Huasteca. Sus relatos incluyen descripciones de formas de vida en contextos rurales, dinámicas familiares y procesos educativos, así como historias transmitidas por generaciones anteriores. Ambas ponentes coincidieron en la importancia de preservar la tradición oral mediante la escritura. En sus intervenciones señalaron que muchos de sus textos parten de hechos reales y buscan dejar registro de prácticas, paisajes y formas de convivencia.Que han cambiado con el tiempo, en particular ante la transformación del entorno natural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La charla también abordó la pérdida de recursos naturales en la región, en especial el agua y la vegetación, así como las consecuencias de la urbanización y la apertura de caminos.

Estos temas se integran en sus relatos como parte de una reflexión sobre la memoria colectiva y la necesidad de documentar los cambios en la Huasteca potosina.

Pie de foto

La charla también abordó la pérdida de recursos naturales en la región.