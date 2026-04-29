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Cultura

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

EL IPBA conmemorará hoy con actividades que reunirán a agrupaciones representativas del instituto y grupos invitados

Por Estrella Govea

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) llevará a cabo el programa conmemorativo por el Día Internacional de la Danza este 29 de abril a las 17:30 horas en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa.

La jornada reunirá a agrupaciones representativas del instituto, así como academias y grupos invitados en un encuentro abierto al público. La apertura contempla una ceremonia de carácter ritual, seguida por la participación de talleres del Colegio Apostólica en danza y danza jazz. En este primer bloque también se integran el Taller de K-Pop y Hip Hop Juvenil del IPBA, dirigido por Aketzalli Cervantes, la agrupación infantil Cumbe Kids con ritmos de cumbia y el Taller de Breaking Juvenil del instituto.

A partir de las 18:00 horas se presentan propuestas de danza urbana y escénica con Bouncy Sarang Mini Crew en K-Pop, el Taller de Danza Árabe del IPBA y Unidanza Contemporánea de la Universidad Autonoma de San Luis Potosí. Este bloque incluye además danza contemporánea juvenil, un solo de K-Pop, la participación de Mancha Gitana y el grupo Mauna Loa, seguido por el Taller de K-Pop de Víctor Guevara y el Ballet Provincial de San Luis.

En la última parte del programa, desde las 19:00 horas, se incorporan ritmos latinos con Son Y Kaché, así como propuestas de danza folclórica con el Taller del IPBA y el grupo Fuego Nuevo. También se presentan el Taller de Danza Contemporánea nivel intermedio, el grupo folclórico Xochiquetzal y el Taller Coreográfico de Flamenco.

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El cierre de la jornada se realizará con el Taller de Danza Jazz del IPBA y la participación de la agrupación Hunac–Ceel en danza folclórica. El programa integra expresiones tradicionales y contemporáneas, con la participación de intérpretes en formación y compañías consolidadas dentro de la escena local.

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