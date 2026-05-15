Gabriela d´Arbel presenta Enterprise

La escritora Gabriela d´Arbel presentará este viernes 15 de mayo su libro Enterprise en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí a las 17:00 horas.

Originaria de Guadalajara y radicada desde hace años en San Luis Potosí, d´Arbel ha desarrollado una trayectoria centrada en la poesía, la narrativa breve y la minificción. Su trabajo ha sido incluido en antologías nacionales y en publicaciones como Círculo de Poesía y Revista El Humo, además de haber obtenido reconocimientos como el II Premio Internacional de Microrrelato del Museo de la Palabra.

La autora estudió Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y participó en el taller de creación literaria Miguel Donoso Pareja. Actualmente labora en el Departamento de Publicaciones Institucionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Enterprise construye una exploración íntima de la memoria familiar como materia narrativa, donde los recuerdos se activan a partir de una conversación cotidiana que deriva en una reconstrucción imaginada del pasado. El libro parte de una tarde de café en la que, junto a su prima Marcela, la autora rememora figuras como la abuela, la madre y la tía Amelia, detonando un flujo de recuerdos que se despliegan como escenas fragmentadas y vivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese espacio, lo íntimo y lo imaginario conviven para dar forma a una genealogía afectiva que no busca reconstruir el pasado de manera lineal, sino habitarlo desde la evocación, la ficción y la identidad.

El encuentro permitirá acercar al público a la obra reciente de la escritora y abrir una conversación en torno a su proceso creativo y su trabajo dentro de la literatura contemporánea.