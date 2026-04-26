GANADORES DE CONCURSOS INFANTILES DEL IPBA

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) dio a conocer a las y los ganadores del 5° Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y del 5° Concurso Infantil Literario 2026,

Las convocatorias fueron dirigidas a público infantil con el objetivo de incentivar la creación artística y literaria en el estado.

En el concurso de dibujo y pintura, bajo el tema "Mi familia y quienes me cuidan", el jurado otorgó en el Grupo A (5 a 8 años) el primer lugar a Alhelí Daniela Rosas Martínez con la obra Nidito de amor, el segundo lugar a Galatea Muñiz Velázquez con Un día de campo y una mención honorífica a Ana Victoria Ruiz Rodríguez con La familia.

En el Grupo B (9 a 12 años), el primer lugar fue para Carlota Alitzel Martínez Guerrero con Mi corazón abierto, el segundo lugar para Emiliano Roldán Gallardo con El color de lo que somos y la mención honorífica para Evan Lara Rivera con Retrato de una familia mexicana.

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Por su parte, en el 5° Concurso Infantil Literario, en la categoría de cuento el primer lugar fue para Luis Cetina Segura con El peor día de la muerte, el segundo lugar para Elizabeth Yazmin Torres Arriaga con ¿Qué le pasó a la escritora? y el tercer lugar para Camila Castillo Sulé con El equipo Fishy.

En la categoría de poesía, el primer lugar fue para Valentina Saldaña Arriaga con El vuelo de los poemas, el segundo lugar para Astrid Renata Zamorano Trejo con Poemas y el tercer lugar para Emilio Abad Valencia Zavala con La bóveda de los poemas secretos, además de una mención especial para Sofía Valentina Campos García con Poemas de una vida pasada.

Las y los ganadores del concurso de dibujo y pintura recibirán como premio descuentos del 100 por ciento en talleres del instituto, además de paquetes de materiales de arte.

En el caso del concurso literario, los trabajos fueron evaluados con base en criterios de creatividad, estructura y uso del lenguaje.