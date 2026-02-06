Guía ¿A dónde ir?

Desde presentaciones masivas hasta giras internacionales, febrero se perfila como uno de los periodos más activos del primer semestre para la escena en vivo.

SAN LUIS POTOSÍ

En la capital potosina, el 7 de febrero, Carlos Rivera se presenta en la Arena Potosí, dando inicio a una seguidilla de espectáculos de gran formato.

El 14 de febrero, el mismo recinto recibe a Julión Álvarez y su Norteño Banda, en una fecha que coincide con las celebraciones del Día del Amor y la Amistad.

El 19 de febrero, Yuri llega al Teatro de la Ciudad con un concierto centrado en su repertorio pop, mientras que el 21 de febrero la Arena Potosí vuelve a activarse con Jorge Medina y Josi Cuen, quienes continúan su gira conjunta. Hacia el cierre del mes, y el 28 de febrero, el 90´s Pop Tour "El Antro" reúne a distintas figuras del pop noventero en la Arena Potosí.

CIUDAD DE MÉXICO

ESTADIO GNP SEGUROS

Los días 13 y 14 de febrero, My Chemical Romance ofrece dos conciertos consecutivos como parte de su gira internacional.

El 27 de febrero, Shakira se presenta en el mismo recinto con su tour más reciente.

PALACIO DE LOS DEPORTES

El 14 de febrero, Eladio Carrión llega con un espectáculo de música urbana. El 18 de febrero, Doja Cat se presenta en este recinto, mientras que el 21 de febrero lo hace Big Time Rush. El 25 de febrero, Kali Uchis continúa su gira internacional en la Ciudad de México.

AUDITORIO NACIONAL

El 14 de febrero, Jesse & Joy ofrecen un concierto en el Auditorio Nacional, con un repertorio enfocado en su trayectoria dentro del pop latino.

TEATRO METROPOLITAN

El 11 de febrero, The Hives se presenta en este foro, seguido por Zaz el 18 de febrero.

El 27 de febrero, Dani Martín ofrece un concierto en el mismo recinto, mientras que el 28 de febrero se presenta La Texana.

ARENA CIUDAD DE MÉXICO

Los Acosta se presentan con El Tour que Hará Histeria, el 14 de febrero y el 21 llega Duelo en Concierto.

MONTERREY

El 19 de febrero, Big Time Rush se presenta en el Auditorio Banamex. El 20 de febrero, Angélica María y Enrique Guzmán ofrecen un concierto conjunto en el Escenario GNP Seguros. El 21 de febrero, Vilma Palma se presenta en el mismo recinto. Para cerrar el mes, el 27 de febrero, Liquits llega al Foro Tims.

QUERÉTARO

En Querétaro, el 19 de febrero, Panteón Rococó se presenta en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, uno de los conciertos más relevantes del mes en la ciudad.