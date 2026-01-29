Hamnet, en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyecta Hamnet, una cinta que imagina la vida familiar de William Shakespeare y el impacto de la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI.

Las funciones se llevarán a cabo jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero a las 19:00 horas; domingo 1 de febrero a las 13:00 y 19:45 horas; lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas.

Dirigida por Chloé Zhao, la película se presenta como un drama histórico que se centra en la intimidad, el duelo y la vida cotidiana, lejos de la figura monumental del dramaturgo.

La historia, basada en la novela de Maggie O´Farrell, sigue a Agnes y William Shakespeare antes y después de la pérdida de Hamnet, su hijo de 11 años. El relato observa cómo la familia enfrenta la ausencia y cómo ese dolor se filtra en la creación artística, sin recurrir a una biografía tradicional ni a explicaciones académicas.

El reparto está encabezado por Jessie Buckley como Agnes y Paul Mescal como William, con actuaciones que sostienen el peso emocional del filme. La cinta ha recibido atención crítica por su enfoque narrativo y por el trabajo actoral, además de reconocimientos recientes en premios internacionales.

Con esta programación, Hamnet se suma a la cartelera como una propuesta que cruza literatura, cine e historia, y que invita a mirar a Shakespeare desde un ángulo doméstico, marcado por la pérdida y la memoria, más que por la fama o el mito.