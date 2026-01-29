Hamnet, en la Cineteca Alameda
La Cineteca Alameda proyecta Hamnet, una cinta que imagina la vida familiar de William Shakespeare y el impacto de la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI.
Las funciones se llevarán a cabo jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero a las 19:00 horas; domingo 1 de febrero a las 13:00 y 19:45 horas; lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas.
Dirigida por Chloé Zhao, la película se presenta como un drama histórico que se centra en la intimidad, el duelo y la vida cotidiana, lejos de la figura monumental del dramaturgo.
La historia, basada en la novela de Maggie O´Farrell, sigue a Agnes y William Shakespeare antes y después de la pérdida de Hamnet, su hijo de 11 años. El relato observa cómo la familia enfrenta la ausencia y cómo ese dolor se filtra en la creación artística, sin recurrir a una biografía tradicional ni a explicaciones académicas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El reparto está encabezado por Jessie Buckley como Agnes y Paul Mescal como William, con actuaciones que sostienen el peso emocional del filme. La cinta ha recibido atención crítica por su enfoque narrativo y por el trabajo actoral, además de reconocimientos recientes en premios internacionales.
Con esta programación, Hamnet se suma a la cartelera como una propuesta que cruza literatura, cine e historia, y que invita a mirar a Shakespeare desde un ángulo doméstico, marcado por la pérdida y la memoria, más que por la fama o el mito.
no te pierdas estas noticias
Renta un auto y arma tu propio tour por Guadalajara
Redacción
Diseña un recorrido flexible que combine historia, arte, vida urbana y naturaleza sin horarios rígidos.
Julián Carrillo, el potosino que revolucionó la música
Naomi Alfaro
Su talento fue evidente desde la infancia
DAVID TOSCANA, PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2026
EFE
El mexicano se alzó con este galardón, uno de los más importantes otorgados a una obra inédita en español, por ´El ejército ciego´