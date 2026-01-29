logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Hamnet, en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Hamnet, en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyecta Hamnet, una cinta que imagina la vida familiar de William Shakespeare y el impacto de la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI. 

Las funciones se llevarán a cabo jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de enero a las 19:00 horas; domingo 1 de febrero a las 13:00 y 19:45 horas; lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas.

Dirigida por Chloé Zhao, la película se presenta como un drama histórico que se centra en la intimidad, el duelo y la vida cotidiana, lejos de la figura monumental del dramaturgo.

La historia, basada en la novela de Maggie O´Farrell, sigue a Agnes y William Shakespeare antes y después de la pérdida de Hamnet, su hijo de 11 años. El relato observa cómo la familia enfrenta la ausencia y cómo ese dolor se filtra en la creación artística, sin recurrir a una biografía tradicional ni a explicaciones académicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El reparto está encabezado por Jessie Buckley como Agnes y Paul Mescal como William, con actuaciones que sostienen el peso emocional del filme. La cinta ha recibido atención crítica por su enfoque narrativo y por el trabajo actoral, además de reconocimientos recientes en premios internacionales.

Con esta programación, Hamnet se suma a la cartelera como una propuesta que cruza literatura, cine e historia, y que invita a mirar a Shakespeare desde un ángulo doméstico, marcado por la pérdida y la memoria, más que por la fama o el mito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Renta un auto y arma tu propio tour por Guadalajara
Renta un auto y arma tu propio tour por Guadalajara

Renta un auto y arma tu propio tour por Guadalajara

SLP

Redacción

Diseña un recorrido flexible que combine historia, arte, vida urbana y naturaleza sin horarios rígidos.

Julián Carrillo, el potosino que revolucionó la música
Julián Carrillo, el potosino que revolucionó la música

Julián Carrillo, el potosino que revolucionó la música

SLP

Naomi Alfaro

Su talento fue evidente desde la infancia

DAVID TOSCANA, PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2026
DAVID TOSCANA, PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2026

DAVID TOSCANA, PREMIO ALFAGUARA DE NOVELA 2026

SLP

EFE

El mexicano se alzó con este galardón, uno de los más importantes otorgados a una obra inédita en español, por ´El ejército ciego´

Hoy, presentan el libro Somos lo que bebemos
Hoy, presentan el libro Somos lo que bebemos

Hoy, presentan el libro Somos lo que bebemos

SLP

Estrella Govea