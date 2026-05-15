Inauguran Colección Pago en Especie 2024

En la Sala Germán Gedovius del Teatro de la Paz se inaugurará este viernes 15 de mayo, a las 19:00 horas, la muestra Colección Pago en Especie Ejercicio 2024, la colección reúne 51 piezas de pintura, grabado y escultura realizadas por artistas de distintas generaciones y trayectorias.

Entre quienes participan se encuentran Alejandro Fuentes Gil, María García Ibáñez, David Guzmán Ampudia, Rafael Huerta Carreón, Víctor Javier Marín Gutiérrez, Ricardo Eduardo Pedro Ponzanelli Quintero, Fernando Rascón Rodillo, Francisco Vázquez Estupiñan, Jorge Allec Blanco, José Ernesto Cacho Ribeiro y Tomás Díaz Cedeño, entre otras y otros creadores.

A través de esta muestra, el público podrá conocer parte del acervo generado mediante el Programa Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mecanismo que permite a artistas plásticos cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la entrega de obras de arte de su autoría. Posteriormente, las piezas son distribuidas entre la Federación, estados y municipios para su resguardo y exhibición en espacios públicos.

En el caso de San Luis Potosí, la incorporación al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el decreto publicado en 1994 permiten que parte de las obras aceptadas como pago de impuestos federales lleguen a la entidad. Esta dinámica ha permitido integrar nuevas piezas al patrimonio cultural estatal y ampliar el acceso a colecciones de arte contemporáneo en recintos públicos.

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Las piezas plantean un recorrido por distintas propuestas visuales y técnicas que muestran parte de la producción artística contemporánea en México.