Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf

"O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos", afirmó el escritor libanés Amin Maalouf, al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025 este medio día durante la inauguración de la Feria Internacional de Guadalajara, donde aseguró que la literatura es más indispensable que nunca en la historia humana porque "le corresponde reparar el presente e imaginar el futuro". Una sentencia que reiteró en un encuentro con medios de comunicación.

En su discurso de recepción del Premio dijo que las mentalidades, a diferencia de la ciencia, no avanzan por sí mismas, pues no están impulsadas por un movimiento irresistible, ni son irreversibles, "Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura. Cuando una región del mundo pasa de la guerra a la paz, nada garantiza que no pueda volver a la guerra".

Dijo que la literatura en el siglo XXI tiene tres misiones, la primera es hacernos conscientes de la complejidad del mundo en que vivimos, la segunda es convencernos de que, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras enemistades, de los resentimientos que nos dividen, nuestro destino se ha vuelto común, y la tercera, es arrojar luz sobre los valores esenciales del ser humano —la dignidad, la libertad, el respeto mutuo, la convivencia armoniosa—, mostrando lo que significan y cómo deberían encarnarse hoy.

Durante la ceremonia de inauguración de la Feria que tiene a Barcelona como Invitada de Honor, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum entregó el primer certificado al proceso y a la idea que ha hecho de la Feria Internacional del libro de Guadalajara, que hoy inicia, y dijo que es "una de las más grandes del mundo, hecha en México, creada para todo el mundo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario federal también afirmó que "todo México está orgulloso de esta Feria Internacional del Libro" dijo que además de la persistencia y la capacidad de convocatoria desde 1987 y lo que significa para México, "está vinculada a idea esencial que es la libertad, la cultura, el respeto a las ideas, el universalismo, todo aquello que es lo más caro y preciado, los valores que admirados y que amamos" y que hoy reconocemos en Barcelona y en la obra del escritor Amin Maalouf de quien leyó primero "Las cruzadas vistas por los árabes" que lo marcó y marcó a su generación porque les dijo "fuera la arrogancia".

Dijo que "de algún modo, la conquista de México fue una extensión de esa época también. Maalouf, que defiende el universalismo, el respeto a la otredad, el valor inmenso de la convivencia de culturas", aseguró Ebrard.

Dijo que esta feria, además de ser un gran evento editorial, "es un gran evento cultural de libertad en un mundo en donde la barbarie se asoma todos los días, en un mundo donde hay quien pone en peligro, o lo propone, nuestras libertades y nuestras aspiraciones más caras, los supremacistas, los que promueven la sustitución de civilizaciones. Qué maravilla que tengamos la Feria Internacional del Libro es un gran activo, un gran espacio para todo el mundo. Qué viva la libertad, que viva la democracia, qué viva el futuro de todas y de todos".

Antes, el presidente de la FIL de Guadalajara, José Trinidad Padilla López, afirmó que "la Feria Internacional del Libro de Guadalajara nació para servir a la sociedad desde la cultura, más allá de las coyunturas. Y, por eso, esta feria no se parece a ninguna otra". Y allí dijo que, la industria editorial la más antigua de las industrias culturales, y quizá la más noble "enfrenta hoy desafíos formidables como son la transición digital, la fragmentación de formatos, las tensiones entre accesibilidad y derechos de autor, la mutación de los hábitos lectores, la irrupción de la inteligencia artificial y la amenaza de la homogeneización cultural.

La FIL de Guadalajara inició este sábado y cerrará el próximo domingo 7 de diciembre, con un programa cultural de más de 3 mil actividades, teniendo la presencia de más de 800 escritores, entre los que destacan el español y Premio Princesa de Asturias 2025, Eduardo Mendoza, que mañana tendrá a su cargo la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá la Medalla que lleva el nombre del autor de "La región más transparente".