LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

Entre frío y posadas, diciembre vuelve a ser el mejor pretexto para refugiarse en una sala de cine. Mientras afuera avanzan los preparativos navideños, la cartelera mezcla estrenos familiares, blockbusters y películas que buscan colocarse en la conversación rumbo a la temporada de premios.

EN CARTELERA

“ZOOTOPIA 2”

Judy y Nick enfrentan un nuevo misterio provocado por la llegada de un reptil que altera el equilibrio de la metrópolis. La investigación los lleva a territorios desconocidos y a secretos que pondrán a prueba su alianza.

“BORRÓN Y VIDA NUEVA”

Ulises despierta en un hospital asegurando haber perdido la memoria. Decide “reparar” la vida que cree haber desperdiciado: recuperar a su ex, enfrentar a su socio y rehacer sus sueños… aunque pronto descubre que no todo es como lo recuerda.

“WICKED: POR SIEMPRE”

La historia continúa con Elphaba como fugitiva y

Glinda convertida en figura pública del mundo de Oz.

La inesperada llegada de Dorothy vuelve a sacudir este universo mágico.

“EL SOBREVIVIENTE”

En un futuro cercano, el programa más visto del país convierte a personas desesperadas en presas humanas durante 30 días. Ben Richards, dispuesto a salvar a su hija, entra al juego sin saber que se convertirá tanto en héroe involuntario como en amenaza para el sistema.

“LAS MUTACIONES”

Tras perder la lengua en una operación, Raúl debe aprender a comunicarse de nuevo, transformando su relación con su familia y encontrando en su empleada, Elodia, y en un loro malhablado, una inesperada vía para reconstruir su voz interior.

ESTRENOS DE DICIEMBRE

4 DE DICIEMBRE DE 2025

“FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2”

Jeremy Fitzgerald acepta un trabajo como guardia nocturno en la nueva pizzería Freddy Fazbear. Allí descubre que el terror del pasado no ha desaparecido… y que algo lo espera en la oscuridad.

“CÓDIGO VENGANZA”

Nash Cavanaugh, ex fuerzas especiales, es reclutado por un agente federal para infiltrarse en un culto dirigido por un líder manipulador que promete redención a veteranos. La misión se vuelve personal cuando Nash busca vengarse del hombre que destruyó su vida.

“FUE SOLO UN ACCIDENTE”

Lo que inicia como un contratiempo insignificante desata una serie de problemas crecientes que arrastran a los protagonistas a situaciones cada vez más complicadas.

“GUERRA OCULTA”

Del equipo detrás de Sonido de Libertad. La historia de Tim Ballard expone una guerra silenciosa más cercana de lo que imaginamos, basada en hechos reales y centrada en la lucha contra redes de explotación.

11 DE DICIEMBRE

“NUEVA OLA FRANCESA”

Richard Linklater rinde homenaje al cine francés y revive el surgimiento de la ‘Nouvelle Vague’, enfocándose en cómo Jean-Luc Godard y su equipo lograron filmar la revolucionaria Sin Aliento en 1959.

“UN FINAL DIFERENTE”

Tras la muerte de su esposa, Sal prueba una tecnología capaz de “revivir” recuerdos de personas fallecidas en otros cuerpos. Cuando el proceso termina, se niega a perder de nuevo a su amor, incluso si eso significa aferrarse a una ilusión.

“BESO DE TRES”

Después de un trío casual, Connor, Olivia y Jenny lidian con la sorpresa de dos embarazos. Entre tropiezos y responsabilidades, deberán encontrar una forma de enfrentar el caos que crearon.

“NOCHE DE PAZ, NOCHE DE HORROR”

Billy, marcado por el asesinato de sus padres a manos de un Santa Claus, se transforma en un vigilante obsesionado. Su cruzada navideña convierte la temporada en un baño de sangre para quienes considera culpables.

18 DE DICIEMBRE

“AVATAR: FUEGO Y CENIZAS”

La saga regresa a Pandora con Jake Sully, Neytiri y su familia enfrentando una nueva amenaza en una aventura visual que busca expandir el universo creado por James Cameron.

25 DE DICIEMBRE

“ANACONDA”

Jack Black y Paul Rudd interpretan a dos amigos empeñados en filmar un remake de su película favorita: Anaconda. El rodaje se convierte en una lucha real por la supervivencia cuando una anaconda gigante aparece en el Amazonas, convirtiendo su sueño cinematográfico en una pesadilla.