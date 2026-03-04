Jornada "Arte y Feminismo"; conmemoración del 8M

"Arte y Feminismo" se realizará este miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas en la División de Posgrado de Derecho, un evento como parte de la conmemoración del 8M, reúne proyecciones, diálogo y presentaciones escénicas en torno a la relación entre prácticas artísticas y experiencias de mujeres.

La jornada incluye la proyección el documental "Por las que se quedan", realizado por Alexa Saldaña Hernández, Daniela Torres Galván, Fernanda Michell Villaseñor y Johanna Pamela Dávila Gallardo.

El trabajo surge del proyecto "Las de afuera", conformado en 2023 dentro de "La Popular: Escuela de defensoras de derechos". Las creadoras, mujeres migrantes, colocan en el centro las vivencias de quienes atraviesan procesos de movilidad y de quienes permanecen en sus comunidades.

El documental expone testimonios sobre separación familiar, administración del hogar, violencia y parentalidad no compartida, a partir de la feminización de la migración. Retoma datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que indican que 46.8 por ciento de los 12 millones de personas mexicanas que viven fuera del país son mujeres. También señala el aumento de hogares receptores de remesas en la última década. La propuesta audiovisual integra estas cifras con historias de vida y redes de apoyo entre mujeres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de la proyección se desarrollará un conversatorio con Valentina Campa, Claudia Rodríguez, Janeth Guardiola e Ifigenia Muluk, quienes abordarán su experiencia en las artes, las violencias que han enfrentado y los pendientes en sus campos de trabajo.

La conversación plantea la necesidad de nombrarse y de escribir sus propias historias ante la ausencia de mujeres en los relatos históricos y culturales.

El programa contempla una presentación escénica a cargo de Janeth Guardiola, Claudia y Eréndira Rodríguez en danza, así como Monse Jara, Brénda Hetzell e Ifigenia Muluk con canción feminista. La estructura del encuentro articula cine, palabra y escena para sostener un diálogo colectivo desde el arte y el feminismo en el marco del 8 de marzo.

La actividad se desarrollará en Av. Sierra Leona 550, Lomas de San Luis, y es organizada por la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.