Joseph Cornell y su legado en el arte del ensamblaje

Hoy se conmemora el nacimiento de Joseph Cornell, artista y cineasta estadounidense nacido el 24 de diciembre de 1903 en Nyack, Nueva York, cuya obra ocupa un lugar relevante en el arte del siglo XX. Su producción se desarrolló principalmente en Estados Unidos y se caracterizó por una práctica autodidacta vinculada al surrealismo y al arte experimental.

Cornell inició su acercamiento al arte durante la década de 1920, mientras trabajaba como comerciante textil y visitaba exposiciones de arte contemporáneo. En 1931 entró en contacto con la galería de Julien Levy, espacio clave para el surrealismo en Nueva York, donde estableció relación con artistas como Marcel Duchamp y comenzó a exhibir sus collages y ensamblajes.

A partir de 1932, Joseph Cornell desarrolló sus conocidas cajas, construidas primero a partir de objetos reutilizados y después con estructuras de madera elaboradas por él mismo. En estos ensamblajes incorporó grabados, objetos cotidianos y referencias científicas, geográficas y literarias, creando un sistema visual basado en asociaciones personales y alejándose de los postulados surrealistas centrados en el subconsciente y el erotismo.

Además de su trabajo visual, Cornell incursionó en el cine experimental.

En 1936 realizó Rose Hobart, una película construida a partir de escenas reapropiadas de un filme comercial, considerada una obra clave del cine de vanguardia. Durante las décadas siguientes colaboró con cineastas como Rudy Burckhardt, Stan Brakhage y Larry Jordan, y también publicó textos en revistas especializadas.

Entre sus obras destacadas se encuentra Caja con motivo geográfico (1940), ejemplo representativo de su lenguaje artístico basado en el ensamblaje tridimensional. En los últimos años de su vida, su producción disminuyó debido a problemas de salud y pérdidas familiares, aunque su influencia se mantuvo vigente en el arte contemporáneo y el cine experimental.

PIE DE FOTO