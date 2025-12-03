Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

En el marco del Festival Internacional de Cine de Xilitla, el programa EcoEducarte del Jardín Escultórico Edward James realizó una plática dirigida a jóvenes de la región Huasteca, con la participación de las productoras de la película Leonora, Alejandra Malvido y Mónica Moreno.

La actividad tuvo por objetivo acercar a estudiantes al proceso creativo y operativo del cine mexicano, así como fomentar el interés por las industrias culturales. El encuentro reunió a 40 alumnos del CBTA No. 122, en Jalpilla, Axtla de Terrazas, quienes cursan la Carrera Técnica en Administración.

Durante la sesión, las productoras explicaron aspectos del desarrollo, producción y gestión de una película, además de exponer las oportunidades profesionales en el sector audiovisual.

EcoEducarte, el Jardín Escultórico y la Fundación Pedro y Elena Hernández señalaron que este tipo de actividades buscan ampliar el acceso al arte y promover la formación cultural en la Huasteca Potosina.

Trayectorias de las ponentes

Mónica Moreno ha desarrollado su trabajo en producción audiovisual, radiofónica y gestión cultural. Ha participado en proyectos internacionales como Siberia (2020), dirigida por Abel Ferrara, y Memoria (2021), de Apichatpong Weerasethakul. En documental, produjo Pobo´ Tzu´ – Noche Blanca (2022) y Malintzin 17 (2022). En ficción, colaboró en Leonora in the Morning Light y Noviembre. Desde hace cinco años es directora de Producción en Piano.

Alejandra Malvido es comunicadora y productora audiovisual. Actualmente es ejecutiva de Producción en Piano, donde ha coordinado proyectos como Malintzin 17, El Jockey (2024) y Graciela Iturbide (en postproducción). También es productora de Leonora in the Morning Light y Noviembre.