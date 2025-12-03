La 2ª Jornada en el Centro de las Artes en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad continúa esta semana con un programa de actividades artísticas y formativas que se extenderá hasta el 9 de diciembre.

La agenda inició el 2 de diciembre con una charla sobre expresión plástica impartida por Silvia Rodríguez Solís y con la apertura de la exposición fotográfica Viviendo la inclusión, integrada por retratos y frases de alumnos y alumnas de Intégrame Down A.C.

Este 3 de diciembre, la programación sigue a las 18:30 horas en la Caja Blanca Galería con la inauguración de El arte de ser, muestra que reúne los resultados del taller de artes plásticas realizado por jóvenes de la Asociación Intégrame Down A.C. La exhibición presenta trabajos desarrollados durante el año y forma parte de las actividades dedicadas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El jueves 4 de diciembre el programa se ampliará con un conversatorio a las 11:00 horas en la Teleaula, donde el maestro Ricardo Sierra compartirá una reflexión sobre fotografía creada por personas ciegas. Más tarde, a las 18:00 horas en Caja Blanca Galería, se llevará a cabo la lectura de textos escritos por jóvenes e inspirados en la obra plástica de Intégrame Down, actividad que se acompañará con venta de nieves producidas por un grupo de jóvenes con síndrome de Down.

La jornada concluirá el martes 9 de diciembre con actividades enfocadas en prácticas inclusivas dentro de las artes. A las 11:00 horas, en la Sala 8 del área de Integración, Rosa Eglantina González Sánchez ofrecerá la charla–taller El arte de comunicar, centrada en la integración de la Lengua de Señas Mexicana en la creación escénica. A las 16:30 horas, en el Aula 2 del área de Integración, Paul Blanco impartirá la charla El futuro del arte es inclusivo, desde su experiencia como director ejecutivo de SERES Arte Inclusivo.

El mismo día, a las 17:30 horas, la Sala 2 del área de Teatro presentará una muestra de danza inclusiva a cargo de SERES Arte Inclusivo. Finalmente, a las 18:00 horas en Plaza Centenario, la artista Yanel Villarreal dirigirá un taller de pintura para niñas y niños de entre 6 y 12 años con síndrome de Down y autismo, con cupo limitado a 15 participantes.