El Festival Internacional de Cine de Xilitla inicia actividades del 3 al 7 de diciembre con un programa que abarca proyecciones, competencias, encuentros con realizadores y funciones especiales distribuidas en distintas sedes del municipio.

La gala inaugural a las 18:00 horas presentará Leonora, película filmada en Xilitla y dirigida por Thor Klein y Lena Vurma, acompañada por sus productoras Mónica Moreno y Alejandra Malvido. La apertura incluye alfombra azul y una intervención dancística dedicada al café, eje temático de esta edición.

La programación del 4 de diciembre reúne actividades en distintos puntos de la localidad. Desde las 10:00 se proyectará Carnalismo en el Centro James, mientras que el Museo Edward James, el Museo Leonora Carrington Xilitla y el Jardín Escultórico Edward James recibirán competencias de cortometraje de ficción, documental y terror a lo largo del día. El Museo Leonora Carrington Xilitla también albergará el Taller de Cine Comunitario, y la jornada cerrará a las 18:30 en la Plaza Principal con un homenaje dedicado al cine mexicano.

El 5 de diciembre continúa la exhibición de proyectos con muestras de ficción, documental y terror, así como presentaciones de cine local y un diálogo con los equipos creativos de Kokoro: Corazón de Ciudad y Hongosto. La Cervecería James será sede del homenaje a Susana Alexander y de la Competencia de Ficción Programa 2, además de actividades que concluirán con una proyección nocturna en el Museo Edward James.

El día de premiación, 6 de diciembre, destacan la presencia de Jade Fraser y del director Guillermo Cisneros Aguirre con la película Coincidencias, acompañados por proyecciones de estrenos iberoamericanos e internacionales. La tarde sumará la retrospectiva de Otilia con Horacio Flores, mientras que la ceremonia de premiación se realizará en el Museo Edward James y en la Cervecería James. La jornada cerrará con una fiesta programada a las 20:15.

El 7 de diciembre concluye el festival con funciones matutinas en el Centro James y el Jardín Escultórico, además de la Competencia de Animación en el Museo Leonora Carrington Xilitla. Por la tarde se presentará Monstruo de Xibalba y se realizará la clausura de la exposición Brujería. El cierre oficial ocurrirá a las 20:00 en la Plaza Principal.