La conmemoración "Juan Rulfo. 40 años de ausencia, una voz eterna" se realizará este 29 de enero a las 17:00 horas en la Sala de Lectura de la Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El programa contempla una lectura en voz alta y una charla que revisan la vigencia literaria de Rulfo, así como los ejes que atraviesan su narrativa. La sesión se plantea como un espacio de escucha y diálogo entre lectores, sin formato solemne, centrado en el contacto directo con los textos y en la circulación de ideas.

Juan Rulfo fue novelista, cuentista, fotógrafo y editor, y es reconocido por El llano en llamas y Pedro Páramo, obras que marcaron la literatura mexicana del siglo XX. Su escritura abordó el mundo rural, la memoria, la violencia y el silencio, con una prosa contenida que influyó en generaciones posteriores dentro y fuera de México.

La trayectoria del autor incluyó su relación con el cine y la edición de colecciones de antropología en el Instituto Nacional Indigenista, además de una producción fotográfica que dialoga con su literatura. Estos cruces entre imagen, palabra e historia forman parte del contexto que se revisa durante la conmemoración.

La jornada se inscribe en una serie de actividades que mantienen presente la lectura de Rulfo y su circulación entre nuevos públicos. A cuarenta años de su muerte, la propuesta busca situar su obra en el presente mediante la lectura compartida y la reflexión crítica.

La actividad es dedicada a la lectura y la conversación en torno a la obra del autor jalisciense, propone un acercamiento colectivo a sus textos a cuatro décadas de su fallecimiento y tiene entrada libre.