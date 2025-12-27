Lecturas simbólicas en la obra de Dalí

La conferencia Escatología, mística y erotismo en la obra de Salvador Dalí, impartida por Armando Hernández Souberville en el Museo Leonora Carrington, propuso una revisión crítica de algunos de los ejes conceptuales que atraviesan la producción del artista catalán, a partir de sus escritos, pinturas y referencias simbólicas recurrentes.

La charla se desarrolló como un recorrido analítico por los temas que Dalí incorporó de manera constante en su obra y discurso personal.

Durante la ponencia se expuso cómo Dalí integró la escatología no solo como provocación estética, sino como una estrategia consciente para cuestionar las nociones de pureza, cuerpo y razón dentro de la tradición occidental. Este interés se manifestó en imágenes vinculadas a la descomposición, los fluidos corporales y lo abyecto, elementos que el artista utilizó para romper con los límites del gusto académico y confrontar al espectador.

Otro de los ejes abordados fue la relación de Dalí con la mística, particularmente su acercamiento a la tradición católica y al pensamiento científico, que el artista combinó en una visión personal del orden cósmico. Se explicó cómo esta dimensión aparece en obras donde el cuerpo, la fe y la materia se articulan mediante símbolos religiosos reinterpretados desde el surrealismo, sin abandonar el rigor técnico que caracterizó su etapa madura.

La conferencia también analizó el papel del erotismo en la obra daliniana, entendido como una fuerza estructural del deseo y la imaginación. Se señaló que Dalí exploró el erotismo desde la tensión entre atracción y repulsión, integrando referencias a la psicología freudiana, la sexualidad reprimida y la obsesión, aspectos que se reflejan tanto en su iconografía como en su narrativa autobiográfica.

Hernández Souberville destacó que estos tres ejes no operan de forma aislada, sino como un sistema simbólico que permite comprender la complejidad del pensamiento de Dalí. La charla subrayó que la obra del artista sigue ofreciendo lecturas vigentes al situar al cuerpo, la fe y el deseo como territorios de conflicto dentro de la modernidad artística.