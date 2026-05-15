Literatura, arte y música llegan a los museos

El programa del 15 de mayo por el Día Internacional de los Museos reunirá actividades literarias, recorridos guiados, talleres, conversatorios, música y exposiciones en distintos recintos culturales con la participación de artistas, estudiantes, colectivos y especialistas invitados.

Desde las 10:00 horas, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona albergará la Feria del Libro Independiente con participación de Librería REM, además de un taller de pintura de 12:00 a 14:00 horas bajo el tema "Museos uniendo un mundo dividido". A las 11:00 horas, el Museo Francisco Cossío realizará un recorrido guiado y abrirá la exposición temporal "Conversaciones a destiempo", del artista José Luis Ramírez.

En el Museo del Virreinato de San Luis Potosí se desarrollarán actividades formativas y recorridos durante la jornada. A las 11:00 horas, el maestro Juan José Gámez impartirá el taller "Cortometrajes, cine y fotocuento" en el Atrio Centro Cultural, mientras que a las 12:00 horas se llevará a cabo el taller "Esgrima con globos". Más tarde, a las 16:00 horas, Luis Fernando Padrón Briones encabezará un recorrido guiado con cupo limitado.

La programación también incluirá actividades de inclusión y formación artística. El Museo Regional Potosino ofrecerá una visita guiada bilingüe en Lengua de Señas Mexicana con participación del Instituto Bilingüe Intercultural de y para Sordos A.C., además de inaugurar a las 17:00 horas la exposición pictórica "Juego de colores 2026" del taller de pintura del Liceo Galileo Galilei. En el Instituto Potosino de Bellas Artes se presentará un recital de piano con alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la charla "La imagen que arde: fotografía, síntoma y construcción del yo", impartida por Carlos Alejandro Guevara Requena.

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Durante la tarde y noche, el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea presentará el conversatorio "Museos un mundo dividido, ¿Qué nos toca hacer?" y el concierto coral "In Crescendo", con participación de Coros Crescendo y Coral del Potosí. A las 17:00 horas, el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí llevará a cabo el conversatorio "La insistencia de la memoria" con Jessica Gadga y Lucía Torres.