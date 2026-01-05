Llegada de los Reyes Magos 2026: ¿5 o 6 de enero?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- La noche más esperada por miles de niñas y niños está por llegar. Melchor, Gaspar y Baltasar se alistan para recorrer los hogares, mientras las infancias afinan los últimos detalles de la carta a los Reyes Magos, la cual colocan dentro del zapato o cerca del árbol de Navidad con la esperanza de ser leída por los viajeros de Oriente.

La historia de los Reyes Magos tiene su origen en la tradición cristiana. De acuerdo con los relatos, eran sabios provenientes del Este que siguieron una estrella hasta Belén, donde ofrecieron oro, incienso y mirra al recién nacido Jesús de Nazaret como símbolo de respeto y reconocimiento.

Con el paso del tiempo, esta costumbre se arraigó en países como México y España. Cada año, los Reyes Magos llegan con obsequios para los niños que demostraron buen comportamiento durante el año. A través de las cartas, los pequeños relatan cómo se portaron y comparten sus deseos, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de inicios de enero.

Para que la magia no falle, la carta a los Reyes Magos debe colocarse con anticipación. La tradición indica que se deja la noche del 5 de enero, ya sea dentro del zapato o en un lugar especial del hogar, con el objetivo de que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan organizar su recorrido y llegar sin contratiempos durante la madrugada del 6 de enero.

El 6 de enero se celebra el Día de Reyes, fecha conocida también como la Epifanía, que conmemora la visita de los sabios de Oriente al niño Jesús. En México y otros países, esta jornada está acompañada por una de las costumbres más arraigadas: partir la Rosca de Reyes en familia o con amigos.

El origen de la Rosca de Reyes se remonta a la Edad Media, cuando en regiones como Francia y España se elaboraba un pan circular que representaba el amor eterno de Dios, al no tener principio ni fin. Con el paso del tiempo, este pan fue incorporando los elementos que hoy lo caracterizan.

Las frutas cristalizadas que la decoran no son solo un adorno: simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes Magos, convirtiendo a la Rosca de Reyes en un elemento cargado de significado dentro de esta celebración.