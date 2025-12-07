logo pulso
Maratón Guadalupe-Reyes 2025: Una tradición que une fe y convivencia

Entérate del origen y significado de las festividades del Maratón Guadalupe-Reyes 2025, una tradición arraigada en México

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 02:47 p.m.
A
Maratón Guadalupe-Reyes 2025: Una tradición que une fe y convivencia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de diciembre, México se envuelve en un ambiente festivo que transforma calles, hogares y espacios públicos.

Las luces, los nacimientos, las posadas y los aromas típicos de la temporada anuncian el inicio de una de las épocas más esperadas del año.

Es también el momento en que comienza una tradición muy mexicana que mezcla celebración, fe y convivencia: el famoso Maratón Guadalupe-Reyes.

¿Qué es el Maratón Guadalupe-Reyes?

El Maratón Guadalupe-Reyes es una expresión popular que abarca el periodo festivo que inicia el 12 de diciembre, con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, y concluye el 6 de enero, Día de Reyes.

Aunque no forma parte de un calendario oficial, los mexicanos lo utilizan para describir —con humor y mucho orgullo— las semanas más intensas de convivencia, celebraciones familiares, posadas, cenas y actividades religiosas.

Durante este lapso, casi cada día tiene un motivo especial: desde las posadas, las grandes cenas de Nochebuena y Año Nuevo, hasta la esperada llegada de los Reyes Magos. Para muchos, además, es un tiempo de unión familiar, reflexión y descanso.

-----¿Cómo surgió esta tradición?

La frase Guadalupe-Reyes comenzó a circular en el lenguaje cotidiano a partir de la década de 1990. Su origen se asocia al ingenio popular para nombrar, de forma simpática, la larga cadena de festejos que caracteriza a estas semanas.

De acuerdo con la UNAM, en los años noventa las autoridades del entonces Distrito Federal implementaron un operativo especial llamado Guadalupe-Reyes. Este programa iniciaba el 12 de diciembre para resguardar a los peregrinos que acudían a la Basílica de Guadalupe y terminaba el 6 de enero, fecha en que los Reyes Magos visitan los hogares de niñas y niños.

Las compras previas, sobre todo la noche del 5 de enero, también requerían vigilancia debido al gran movimiento en tiendas y mercados.

Con el tiempo, los habitantes de la ciudad adoptaron el nombre de este operativo para describir, de manera informal, el maratón de fiestas que abarca del 12 de diciembre al 6 de enero.

Algunas personas incluso extienden este "maratón" un poco más, hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

