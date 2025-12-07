Domingo cultural en el Museo Francisco Cossío
El Museo Francisco Cossío llevará a cabo una jornada dominical con propuestas orientadas a distintos públicos, que tendrán lugar este domingo 7 de diciembre en sus instalaciones. La programación incluye un taller familiar de creación de postales navideñas y un concierto dedicado al legado musical de Julián Carrillo, con lo que el recinto combina arte, memoria y divulgación cultural.
El evento iniciará a las 11:00 horas con la actividad Tarjetas postales navideñas: Arte a domicilio, organizada en coordinación con Correos de México. Esta propuesta invita a niñas, niños y adultos a diseñar su propia postal para después enviarla mediante el servicio postal, recuperando la tradición de compartir correspondencia durante la temporada decembrina. El ejercicio busca acercar a las familias a un formato creativo que combina artes visuales y escritura.
El taller está pensado para incentivar la convivencia a través de un proceso accesible y lúdico que permite a cada participante construir un mensaje personal. La cuota de recuperación es de 200 pesos por familia —hasta cuatro integrantes— y de 80 pesos por acceso individual. El museo proporcionará los materiales necesarios para el desarrollo de las postales.
A las 12:00 horas continuará la programación con el concierto 13 Dimensiones: El Capricho de Julián Carrillo, a cargo del pianista potosino Diego Gerardo Valadez Torres. El recital forma parte de un proyecto dedicado a recuperar obras poco conocidas del creador del Sonido 13, mediante una combinación de interpretación, investigación y estudio del piano metamorfoseador.
Valadez, con experiencia en escenarios nacionales e internacionales desde 2011, presenta una selección que destaca la experimentación y las búsquedas sonoras que marcaron la trayectoria de Carrillo. Con esta propuesta, se abre un espacio para acercar al público a una de las figuras centrales de la música mexicana del siglo XX a través de un programa que conecta tradición, técnica y exploración artística.
