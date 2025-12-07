Narraciones Decembrinas, en el Othoniano

El programa “Todos los lunes son de Palique” en la Casa Museo Manuel José Othón presentará el 8 de diciembre a las 19:30 horas las Narraciones Decembrinas, una sesión dedicada a historias y pasajes vinculados a la temporada invernal. La actividad estará a cargo del grupo de Narración Oral Guachichila, que mantiene una línea de trabajo enfocada en la difusión de la tradición oral en San Luis Potosí.

El grupo, dirigido por la narradora y promotora cultural Ana Neumann, reunirá cuentos cuyas atmósferas y personajes retoman el espíritu decembrino. La propuesta busca acercar al público a la oralidad como un espacio accesible y dinámico donde la palabra rescata memorias, experiencias y escenas que forman parte de la vida comunitaria.

Ana Neumann, con más de tres décadas dedicadas a la narración oral, ha sostenido una trayectoria marcada por su labor formativa y su presencia en distintos recintos culturales del estado. Su trabajo aborda la narración como un acto vivo que involucra al cuerpo y la escucha, una visión que ha guiado proyectos como el Festival Guachichila y talleres de oralidad artística en espacios universitarios y comunitarios.

En ediciones anteriores de sus proyectos, Neumann ha señalado la importancia de recuperar cuentos, leyendas y relatos que circulan en la voz de las comunidades, y de formar públicos capaces de sentir y responder a las emociones que la narración provoca. Esta mirada influye en el trabajo de Guachichila, un colectivo que concibe la palabra como puente entre generaciones y como una vía para sostener tradiciones locales.

Con esta presentación decembrina, se da continuidad a un programa que mantiene activa la narración oral en la ciudad y que permite a públicos diversos encontrarse con historias que acompañan la temporada. La actividad es gratuita y abierta para toda persona interesada en escuchar y compartir la palabra hablada.