Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México inauguró su primera exposición dedicada al arte chicano, "AztLÁn, túnel del tiempo", con la participación de diversos artistas de Los Ángeles para crear un puente cultural binacional con Estados Unidos.

La exposición comenzó a ser ideada hace casi tres años y fue realizada exprofeso para el museo (MPBA), que alberga en su colección importantes murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Museo Palacio Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano

"Volvemos a la naturaleza del origen de este espacio, por una parte, del muralismo y, por otra parte, también expresiones que tienen que ver en torno al arte mexicano", dijo Joshua Sánchez, curador en jefe del MPBA. "Con una visión amplia, global, en este caso binacional y que tiene que ver con la diáspora de mexicanos en Estados Unidos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sánchez fue curador asociado para "AztLÁn, túnel del tiempo", que contó con la curaduría del artista Rubén Ortiz Torres y el cineasta, investigador y escritor Jesse Lerner, así como la asesoría de Rita González, curadora y jefa del departamento de arte contemporáneo del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas en inglés).

La exposición cuenta con obras de más de 30 artistas, en su mayoría contemporáneos, y dos colectivos. Durante el recorrido de prensa estuvieron presentes creadores como Gabriela Ruiz, Shizu Saldamando, Rubén Ochoa y Guadalupe Rosales para hablar de sus obras.

Obras destacadas y diálogo cultural en AztLÁn

Una nave espacial prehispánica

Entre las piezas destaca el mural "El más allá" con una llanta de auto antiguo cayendo envuelta en llamas como un meteorito sobre un fondo azul, comisionado por el MPBA a 3D Collective, y un esténcil de plástico del pionero del arte del grafiti Chaz Bojorquez de 1969, titulado "Señor Suerte".

También hay una nave espacial de Rafa Esparza, inspirada en el Millennium Falcon (Halcón Milenario) de Star Wars, pero con la Piedra del Sol, conocida como calendario azteca, grabada en su parte superior. El artista la creó después de que lo impresionara una obra del artista gráfico Dewey Tafoya que conoció hace más de una década.

Antes de realizar su nave, Esparza había hecho un performance en el que se presentaba como "un astronauta del pasado o del futuro", que caminaba sobre bloques de adobe. En la parte posterior de su traje de astronauta, Esparza llevaba impresa la nave espacial que se presenta en Bellas Artes. La nave, titulada "Mexica Falcon after Dewey Tafoya (Halcón milenario mexica en homenaje a Dewey Tafoya)", fue creada en 2024 con moldes impresos sobre el adobe mojado.

"Es un material que yo heredé de mi papá, que antes de emigrar a los Estados Unidos, él era un adobero en Ricardo Flores Magón, Durango", dijo Esparza. "Trabajar con ese material fue una experiencia que lleva mucha sanación. La tierra ya es un contexto en sí mismo, carga memorias, carga vida, carga semillas. Todas esas cosas me interesan cuando estoy trabajando con el adobe".

Piezas como la nave espacial de Esparza o una estela metálica de Beatriz Cortés mezclan pasado con futuro.

"Hay un grupo de artistas que tienen una noción de la temporalidad que es diferente", dijo Ortiz Torres. "Ellos se dan cuenta, ven que el arte indígena pues ya tenía muchas de estas cosas, que ya había una simultaneidad, que ya había una abstracción".

La complicada y estrecha relación

La historia entre México y Estados Unidos ha sido complicada y estrecha por más de un siglo, con un enorme intercambio comercial y migratorio, a la vez que ha pasado por guerras, intervenciones y cambios en sus límites geográficos.

Las políticas del gobierno de Donald Trump y las respuestas que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum son un reflejo más de estas interacciones, en un momento en el que, además, México y Estados Unidos serán sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026 junto con Canadá. En ese contexto llega esta exposición.

"Nunca nos imaginamos que las tensiones iban a llegar hasta este punto, pero creemos que tiene aún más pertinencia un proyecto de este tipo", dijo Sánchez. "Nuestra apuesta, es por una cultura de la no violencia, por una idea del diálogo, de la comunicación, aunque suene un poco a cliché, pero sí tiene que ver con tender puentes más que muros".

El curador Ortiz Torres señaló que la exposición es un reconocimiento a la producción cultural mexicana y su impacto en la diáspora en Estados Unidos. Los curadores se centraron en Los Ángeles por ser el centro urbano estadounidense con la mayor población de origen mexicano y por la historia de la ciudad fundada en la época colonial española.

"Cubre muchas áreas. Sí, hay un aspecto antropológico, hay un aspecto artístico y un aspecto social", dijo.

La exposición contará con conversatorios con artistas, así como un ciclo de cine en la Cineteca Nacional.