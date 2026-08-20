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Cultura

Noche de Museo en el MUNI con arte y música

Artistas locales y estudiantes de la UASLP participan con diversas expresiones

Por Estrella Govea

Agosto 20, 2026 03:03 p.m.
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      Este jueves 20 de agosto, una nueva Noche de Museo llega al Museo Universitario (MUNI), con arte, performance, recorridos guiados y música a partir de las 17:00 horas.

      La programación comenzará con recorridos guiados por las exposiciones del recinto. En la Galería 3 se podrá conocer el trabajo de ilustración de Jorge Chávez, mientras que en la Galería 2 se presentarán los resultados del Laboratorio de Producción Artística, integrado por obras realizadas durante el verano por estudiantes y egresados de distintas carreras de la UASLP.

      El performance tendrá presencia en la Galería 1 con la participación de la artista Denisse Contreras y el colectivo Nosotrxs. A las 18:00 horas, Rodrigo Meneses y Eduardo Castillo ofrecerán una charla dedicada al performance, en la que abordarán esta disciplina desde su práctica artística.

      Continuará a las 19:00 horas con una sesión de performance, también en las instalaciones del museo, para después dar paso a la música.

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      A las 20:00 horas, el foro al aire libre recibirá un concierto homenaje a Eydie Gormé y Los Panchos, con la participación de Malena Cruz, Juan Pablo Rivera Sierra, Rodolfo López "Fitos", Emmanuel Mendoza Lara y Juan Pablo Rivera Montaño. Todas las actividades serán de entrada libre.

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