Preparan la IV Muestra Nacional de Danzón

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La IV Muestra Nacional de Danzón se realizará del 4 al 6 de septiembre en distintos espacios de San Luis Potosí, con la participación de grupos locales y agrupaciones provenientes de otras ciudades del país.

El programa contempla presentaciones, talleres, conferencias y bailes abiertos al público, con actividades que permitirán mostrar distintas formas de interpretar y practicar el danzón.

Para esta edición se tiene confirmada la participación de grupos de Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, además de agrupaciones de municipios potosinos como Ciudad Fernández, Rioverde, Soledad, Matehuala y Villa de Pozos.

A nivel local participan más de 40 grupos, entre ellos Son del Danzón, Liceo de Matanzas, Danzón de la Sección 52, Pasión por el Danzón, Pachucos Ocho Barrios y Ritmo y Sabor.

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El viernes 4 de septiembre comenzará el programa con la conferencia "Estructura Musical del Danzón", a cargo del maestro Miguel Ángel Vázquez, en la Sala de Cronistas del Palacio Municipal.

Por la tarde, en el Centro Cultural de Palacio Municipal se realizará la inauguración, a las 19:00 horas, con un baile masivo acompañado por la Danzonera Nereidas, seguido de un baile libre con la Danzonera de América Acerina. También participarán la Danzonera La Playa, de Veracruz, y la Danzonera Juvenil Municipal.

El sábado 5 se impartirán talleres de distintos niveles, entre ellos uno avanzado para damas a cargo de Alicia López y otro de nivel intermedio-avanzado en Plaza del Carmen.

La Muestra Nacional de Danzón se realizará ese mismo día con la participación de los grupos invitados, quienes presentarán las rutinas preparadas durante el año. Por la noche habrá un baile de gala en La Lonja, con la participación de danzoneros y pachucos.

Finalmente, el domingo 6 se ofrecerá un taller para principiantes en Plaza del Carmen, impartido por Patricia López Serra. El programa concluirá en Plaza de Armas con un baile libre de 13:00 a 15:00 horas.

La muestra también contempla la participación de nuevas generaciones mediante talleres y actividades dirigidas a niñas y niños, como parte de los esfuerzos de los grupos locales para transmitir la práctica del danzón y su vínculo con la cultura de San Luis Potosí.

estrellagoveap@gmail.com