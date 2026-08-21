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Seguridad

Propinan golpe al huachicol en la Huasteca

En el municipio de Tamuín se aseguraron más de 200 litros de combustible ilegal

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Propinan golpe al huachicol en la Huasteca
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      TAMUÍN.-Seis personas fueron detenidas porque presuntamente transportaban combustible de manera ilegal en el municipio de Tamuín.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se deriva de las acciones de vigilancia e inteligencia y forma parte del Operativo "Huasteca Segura".

      Los detenidos son Uriel "N", de 23 años; Cristian "N", de 19; Manuel "N", de 18; José "N", de 27; Ernesto "N", de 47, y Leonardo "N", de 28 años, a quienes se les aseguraron 14 bidones con aproximadamente 262 litros de combustible y cuatro tambos, además de tres vehículos en los que presuntamente se trasladaban.

      Al no acreditar la procedencia ni el traslado legal del combustible, las seis personas fueron aseguradas y, junto con los hidrocarburos y las unidades, puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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