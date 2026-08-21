Propinan golpe al huachicol en la Huasteca
En el municipio de Tamuín se aseguraron más de 200 litros de combustible ilegal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TAMUÍN.-Seis personas fueron detenidas porque presuntamente transportaban combustible de manera ilegal en el municipio de Tamuín.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se deriva de las acciones de vigilancia e inteligencia y forma parte del Operativo "Huasteca Segura".
Los detenidos son Uriel "N", de 23 años; Cristian "N", de 19; Manuel "N", de 18; José "N", de 27; Ernesto "N", de 47, y Leonardo "N", de 28 años, a quienes se les aseguraron 14 bidones con aproximadamente 262 litros de combustible y cuatro tambos, además de tres vehículos en los que presuntamente se trasladaban.
Al no acreditar la procedencia ni el traslado legal del combustible, las seis personas fueron aseguradas y, junto con los hidrocarburos y las unidades, puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Caen seis en posesión de "huachicol" en la Huasteca
Redacción
Se les aseguraron 14 bidones con aproximadamente 262 litros de combustible
Fotos | Estrellan auto en local comercial de Punto Novel
Huasteca Hoy
El choque contra un poste metálico provocó la rotura de un ventanal de Carnes Gusi
Detienen a mujer por presuntas lesiones contra adolescente en Aquismón
Redacción
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, en la localidad La Mesa