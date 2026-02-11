Niñas y las mujeres en la ciencia

Este 11 de febrero, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia con una actividad que busca acercar la ciencia desde el juego y la participación. La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 16:00 horas e incluye dinámicas dentro del boleto de acceso.

Durante el día, el museo presentará una versión del juego Adivina Quién, centrada en mujeres científicas que han contribuido al conocimiento en distintos campos. La actividad está dirigida a niñas, niños y público general, y propone identificar personajes, conocer trayectorias y reconocer aportes que suelen quedar fuera de los relatos más difundidos sobre la ciencia.

La conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia fue establecida para impulsar la participación plena y equitativa de mujeres y niñas en las áreas científicas. La fecha pone atención en la relación entre ciencia, sociedad y políticas públicas, así como en la necesidad de generar condiciones que amplíen el acceso y la permanencia en estos espacios.

El día también recuerda que persisten brechas de género en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a pesar del aumento en la participación femenina en la educación superior. Estas diferencias se reflejan en el acceso a oportunidades, el reconocimiento profesional y la representación en espacios de toma de decisiones.

La conmemoración reconoce trayectorias de mujeres científicas que han marcado rutas en distintos ámbitos, como la biología, la ciencia de materiales, la investigación médica y las ciencias espaciales. Al visibilizar estos referentes, la fecha subraya la importancia de abrir caminos para nuevas generaciones interesadas en el conocimiento científico.