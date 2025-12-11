logo pulso
Cultura

Noche Astronómica en el Laberinto

Por Estrella Govea

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
Noche Astronómica en el Laberinto

La última Noche Astronómica del año en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre, de 18:00 a 22:30 horas, con una programación que combina divulgación científica, actividades familiares y la apertura de su nueva exposición temporal dedicada a los tiburones. El museo presenta una edición especial que integra elementos navideños con contenidos centrados en el océano.

El evento tendrá como punto central la inauguración de Tiburones, una muestra que explora la biología, diversidad y relevancia de estos animales en los ecosistemas marinos. El montaje busca colocar al visitante frente a la dimensión científica de una especie marcada por la desinformación, mediante recursos visuales y materiales interactivos. La jornada también incluirá actividades artísticas. En distintos espacios del museo se realizarán presentaciones de música en vivo, un show navideño y números de danza, con una programación pensada para públicos de distintas edades.

El son cubano de Cuba es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

Expertos y músicos celebran la inclusión del son cubano en la lista de la UNESCO como un homenaje a la creatividad cubana.

El compas haitiano es reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural

La música compas haitiana, con sus letras inspiradoras y ritmo contagioso, se convierte en un símbolo de amor y resistencia en Haití.

"05*25 / 20 años de disrupción", muestra colectiva

Estrella Govea

NOCHE DE VILLANCICOS CON LA RONDALLA DE LA UASLP

Estrella Govea

El concierto se presentará hoy a las 19:30 horas en el Auditorio Rafael Nieto