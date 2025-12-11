Noche Astronómica en el Laberinto

La última Noche Astronómica del año en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre, de 18:00 a 22:30 horas, con una programación que combina divulgación científica, actividades familiares y la apertura de su nueva exposición temporal dedicada a los tiburones. El museo presenta una edición especial que integra elementos navideños con contenidos centrados en el océano.

El evento tendrá como punto central la inauguración de Tiburones, una muestra que explora la biología, diversidad y relevancia de estos animales en los ecosistemas marinos. El montaje busca colocar al visitante frente a la dimensión científica de una especie marcada por la desinformación, mediante recursos visuales y materiales interactivos. La jornada también incluirá actividades artísticas. En distintos espacios del museo se realizarán presentaciones de música en vivo, un show navideño y números de danza, con una programación pensada para públicos de distintas edades.