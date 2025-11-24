Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará en San Lázaro

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) se presentará el 25 de noviembre a las 18:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como parte del ciclo cultural "Las Orquestas en los Estados", iniciativa que busca difundir el trabajo sinfónico que se realiza en distintas entidades del país.

De acuerdo con la información oficial, la presentación estará dirigida por Enrique Barrios González, recientemente nombrado director de la OSSLP tras un proceso de selección. El programa contempla obras de Shostakovich, Glinka, Saint-Saëns, además de piezas de compositores mexicanos como Javier Álvarez y Arturo Márquez, con la participación de las sopranos Emma Caló y Malena Cruz.

La entrada será gratuita, aunque se requiere registro previo en el correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx , además de presentar identificación oficial para acceder al recinto legislativo.

OSSLP en presentación.

La participación de la orquesta potosina forma parte de una agenda de actividades culturales que busca fortalecer la presencia de agrupaciones estatales en foros nacionales.