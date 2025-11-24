logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Fotogalería

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará en San Lázaro

Actuará el 25 de noviembre dentro del ciclo "Las Orquestas en los Estados".

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 07:35 p.m.
A
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará en San Lázaro

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) se presentará el 25 de noviembre a las 18:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como parte del ciclo cultural "Las Orquestas en los Estados", iniciativa que busca difundir el trabajo sinfónico que se realiza en distintas entidades del país.

LEA TAMBIÉN

Orquesta Sinfónica, sin instrumentos

Se los pidieron para revisión, pero ya no se los regresaron

De acuerdo con la información oficial, la presentación estará dirigida por Enrique Barrios González, recientemente nombrado director de la OSSLP tras un proceso de selección. El programa contempla obras de Shostakovich, Glinka, Saint-Saëns, además de piezas de compositores mexicanos como Javier Álvarez y Arturo Márquez, con la participación de las sopranos Emma Caló y Malena Cruz.

La entrada será gratuita, aunque se requiere registro previo en el correo marisol.carrillo@diputados.gob.mx, además de presentar identificación oficial para acceder al recinto legislativo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


OSSLP en presentación.

La participación de la orquesta potosina forma parte de una agenda de actividades culturales que busca fortalecer la presencia de agrupaciones estatales en foros nacionales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará en San Lázaro
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará en San Lázaro

Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará en San Lázaro

SLP

Redacción

Actuará el 25 de noviembre dentro del ciclo "Las Orquestas en los Estados".

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT
URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

SLP

Estrella Govea

Con este exposición, la muralista marca su regreso a las galerías después de una década dedicada al arte público y al trabajo comunitario

Festival Kuitólil en San Luis Potosí
Festival Kuitólil en San Luis Potosí

Festival Kuitólil en San Luis Potosí

SLP

Estrella Govea

PLÁTICA CONCIERTO DE CRISTOPHER MIRANDA
PLÁTICA CONCIERTO DE CRISTOPHER MIRANDA

PLÁTICA CONCIERTO DE CRISTOPHER MIRANDA

SLP

Estrella Govea

La exposición estuvo dedicada a la compositora Guadalupe Unda, quien tuvo vínculo con Julián Carrillo y Ricardo Castro