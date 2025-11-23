Festival Kuitólil en San Luis Potosí

San Luis Potosí recibirá la sexta edición del Festival Kuitólil, un encuentro dedicado a las artes escénicas para las infancias y juventudes que se realizará del 24 de noviembre al 1 de diciembre.

El programa incluye actividades en distintos espacios de la capital y del Altiplano, como el Teatro de la Paz, el Teatro del IMSS, el Foro La Carrilla, el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) y el Teatro El Pilar en Villa de la Paz. Esta edición mantiene su objetivo de acercar propuestas escénicas contemporáneas a públicos jóvenes.

La programación iniciará el lunes 24 de noviembre a las 17:00 horas en el Teatro del IMSS con la compañía potosina Teo y el Monstruo, que presentará una obra homónima enfocada en la visibilización del autismo desde una perspectiva de conciencia social. El martes 25, la agrupación Danza Visual, de la coreógrafa Patricia Marín, llegará al Teatro de la Paz con El Camino del Colibrí en funciones a las 9:30 y 11:30 horas. Para el miércoles 26, el Teatro del IPBA recibirá a Teatro ReNo, de Raymundo Nolasco, con Microplásticos o de cuando muté a polímero, obra que aborda la problemática ambiental actual, con funciones a las 11:00 y 16:00 horas.

El festival continuará el jueves 27 de noviembre en el Foro Teatral La Carrilla, donde Teatro al Vacío presentará Yo Soy, pieza dirigida a primera infancia que plantea la construcción de la identidad, con funciones a las 9:30 y 10:30 horas. La programación escénica cerrará con Oso Índigo, que ofrecerá solo un bosque el viernes 28 en el Teatro del IPBA a las 18:00 horas, y el lunes 1 de diciembre en el Teatro El Pilar de Villa de la Paz a las 11:00 horas. La obra, dirigida por Hasam Díaz, completa el recorrido escénico de esta edición.

En su sección académica, Kuitólil integrará mesas de diálogo sobre plataformas, redes y procesos creativos para infancias, con la participación de creadoras como Susana Romo y Michelle Guerra, así como de la directora de Imaginate Festival de Edimburgo, quien compartirá experiencias de gestión internacional. Además, el director escénico Eoin Mckenzie, originario de Escocia, impartirá un taller dirigido a grupos de iniciación artística y al Ballet Provincial del IPBA, centrado en exploraciones escénicas desde el juego.

La estructura del festival se sostiene en la colaboración entre organizaciones civiles como Vortex A.C., Vivo el Arte y Ópera San Luis, junto con apoyos públicos, alianzas internacionales y participación de la iniciativa privada local.

Con esta edición, Kuitólil continúa como un festival que articula creación, formación y difusión para los públicos más jóvenes del estado mediante una programación gratuita que acerca distintas propuestas escénicas a estudiantes y familias de la región.