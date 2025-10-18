Orquesta Sinfónica, sin instrumentos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Quitan los instrumentos musicales a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Refugio, bajo el argumento de que se realizaría la revista de los aparatos, actualmente sólo trabajan con los entregados por el gobernador del estado.

El empresario Rafael Lara Oviedo gestionó la entrega de instrumentos y la Asociación Música para la vida otorgaba becas.

Sin embargo, la semana pasada el empresario les solicitó a los padres se presentarán a la institución porque se realizara la revisión de los instrumentos y ya no se los regresó, lo que dejó en ascuas a los paterfamilias.

Por lo que ahora los niños y jóvenes solo trabajan con los que les donó el Gobernador del Estado, lo que resulta incompleto para tocar las melodías.

Incluso la Orquesta Sinfónica invitó a la ciudadanía para que participe en la campaña de donación de instrumentos como flautas, percusiones, violines, trompetas, entre otros.

Sin embargo, los padres de familia realizan diversas actividades para pagar a los maestros que de manera puntual imparten las clases.