Palazzo Barberini presenta muestra sobre Bernini y el papa Urbano VIII

ROMA (AP) — Una nueva exposición en Roma celebra una de las relaciones mecenas-artista más importantes de la historia europea, una que impulsó a un joven prodigio llamado Gian Lorenzo Bernini hasta convertirlo en una figura imponente del arte y la arquitectura barrocos.

"Bernini y los Barberini", que abre el jueves, explora la compleja relación entre Bernini y el papa Urbano VIII, quien gobernó de 1623 a 1644. A Urbano se le atribuye haber descubierto a Bernini y, junto con él, haber emprendido un proyecto para convertir a Roma en el centro artístico de la civilización cristiana.

El Vaticano celebra a Urbano en una serie de iniciativas este año, mientras la Santa Sede conmemora el 400º aniversario de su consagración de la nueva Basílica de San Pedro, en 1626. Aunque la basílica tardó un siglo en construirse, Urbano dio los toques finales a su interior, entre ellos al encargar a Bernini la construcción de su famoso baldaquino sobre la tumba del santo.

Sin embargo, incluso antes de ser papa, el entonces cardenal Maffeo Barberini identificó en el joven Bernini un talento que superaba incluso al de su padre Pietro, en cuyo taller de artista Gian Lorenzo aprendió el oficio.

Después de convertirse en papa, Urbano encargó una serie de obras a su joven protegido e "inmediatamente se dio cuenta de que Bernini podía convertirse en el Miguel Ángel de su siglo", declaró el miércoles el cocurador Andrea Bacchi en una conferencia de prensa en el Palazzo Barberini, donde se presenta la muestra.

En el proceso, Bernini ayudó a Urbano a afirmar la primacía de la Iglesia católica en Europa en un momento en que su poder estaba siendo cuestionado, añadió la cocuradora Maurizia Cicconi.

"Urbano VIII tuvo la intuición de gobernar a través de la cultura, apoyándose en las capacidades de los artistas más talentosos", indicó el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, en un comunicado. "No hay duda, sin embargo, de que Gian Lorenzo Bernini fue su favorito, un hijo perdido a quien confió los grandes proyectos constructivos de la Basílica de San Pedro, junto con la imagen y la memoria de su pontificado".

La exposición se limita a las dos décadas que duró la relación entre Bernini y Urbano, y por ello excluye algunas de las obras más conocidas de Bernini que, aún hoy, definen el paisaje urbano de Roma y del Vaticano.

Tras la muerte de Urbano, el papa Inocencio X encargó a Bernini el diseño de las fuentes de la Piazza Navona, incluida la notable "Fuente de los Cuatro Ríos", que sigue siendo uno de los ejemplos más importantes de la escultura barroca en la Ciudad Eterna.

Después de Inocencio, el papa Alejandro VII encargó a Bernini en 1656 el diseño y la construcción de la enorme columnata que rodea la Plaza de San Pedro.

Pero la exposición, que incluye préstamos de museos y colecciones privadas de todo el mundo, explora los orígenes de la experiencia de Bernini como artista y arquitecto papal. Y atribuye a Urbano el haberle dado sus primeras obras, incluido el baldaquino, que apenas el año pasado fue restaurado y limpiado a tiempo para el Año Santo del Vaticano de 2025.

Los historiadores no siempre han tratado con benevolencia a Urbano, quizá más conocido por haberse negado a indultar a Galileo Galilei, quien fue condenado como hereje por la Inquisición por sus creencias de que la Tierra gira alrededor del Sol. En 1992, el papa Juan Pablo II dijo que la Iglesia se había equivocado al condenarlo.

También fue Urbano quien ordenó retirar las vigas de bronce del pórtico del Panteón para fabricar cañones. La exposición recuerda las críticas a Urbano en aquella época: "Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini", se decía. Pero la muestra lo celebra por haber identificado un genio en Bernini.

Las piezas expuestas incluyen esculturas, bocetos, bustos y pinturas. Algunos objetos no han estado en Italia durante siglos, y algunos son pares de obras que nunca antes se habían visto juntas. Procedente del Vaticano se presenta en préstamo un modelo del revestimiento de bronce que Bernini diseñó para la cátedra de San Pedro.

La muestra, la segunda de una serie en el Palazzo Barberini tras la exposición de Caravaggio en 2025, estará abierta hasta el 14 de junio.