Paraguay apuesta por restaurar San Buenaventura

Modesto por fuera, pero tan lleno de historia por dentro que su restauración vale cerca de un millón de dólares. Así es el templo de San Buenaventura de Yaguarón, una joya del barroco-guaraní que el Gobierno de Paraguay persigue restaurar por su valor cultural y su potencial como motor de la economía local.

Construido entre los siglos XVII y XVIII, este edificio que se asienta sobre la colina de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí (sur), esconde el testimonio de la rica fusión entre las culturas guaraní y española, al tiempo que se erige como un símbolo de la identidad paraguaya.

"Nosotros creemos que va a ser una atracción súper interesante del circuito económico", dijo a EFE Cynthia Melgarejo, coordinadora general del programa gubernamental ´Tekorenda´.

Al atravesar las puertas del templo, el visitante se encuentra con deslumbrantes tallas de madera hechas a mano por indígenas guaraníes, entre 1755 y 1772, con la dirección de religiosos franciscanos y el diseño del maestro escultor portugués José de Sousa Cavadas.

El templo de San Buenaventura de Yaguarón tiene una estructura de madera, un hecho que lo convierte en una construcción única "no solo en Paraguay, sino posiblemente en el mundo", dijo a EFE María José Diez, coordinadora del equipo de expertos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que asiste técnicamente a la obra.

Este templo ya pasó por un proceso de restauración en 2015, en el que hubo problemas en el desmontaje de algunas de las piezas talladas, además de daños en arcos estructurales afectados por termitas y en el retablo dorado.

Cuando a inicios de noviembre pasado el presidente Santiago Peña anunció la inversión para la restauración del templo, su Gobierno informó de la capacitación en restauración patrimonial de algunos pobladores de Yaguarón.

El programa, que preveía una media docena de voluntarios, ya cuenta con cerca de 70 personas interesadas en capacitarse y participar en la restauración y preservación del templo.