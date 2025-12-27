logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Fotogalería

Navidad en Venezuela, alpinismo y más fotos destacadas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Paraguay apuesta por restaurar San Buenaventura

Por EFE

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Paraguay apuesta por restaurar San Buenaventura

Modesto por fuera, pero tan lleno de historia por dentro que su restauración vale cerca de un millón de dólares. Así es el templo de San Buenaventura de Yaguarón, una joya del barroco-guaraní que el Gobierno de Paraguay persigue restaurar por su valor cultural y su potencial como motor de la economía local.

Construido entre los siglos XVII y XVIII, este edificio que se asienta sobre la colina de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí (sur), esconde el testimonio de la rica fusión entre las culturas guaraní y española, al tiempo que se erige como un símbolo de la identidad paraguaya.

"Nosotros creemos que va a ser una atracción súper interesante del circuito económico", dijo a EFE Cynthia Melgarejo, coordinadora general del programa gubernamental ´Tekorenda´.

Al atravesar las puertas del templo, el visitante se encuentra con deslumbrantes tallas de madera hechas a mano por indígenas guaraníes, entre 1755 y 1772, con la dirección de religiosos franciscanos y el diseño del maestro escultor portugués José de Sousa Cavadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El templo de San Buenaventura de Yaguarón tiene una estructura de madera, un hecho que lo convierte en una construcción única "no solo en Paraguay, sino posiblemente en el mundo", dijo a EFE María José Diez, coordinadora del equipo de expertos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que asiste técnicamente a la obra.

Este templo ya pasó por un proceso de restauración en 2015, en el que hubo problemas en el desmontaje de algunas de las piezas talladas, además de daños en arcos estructurales afectados por termitas y en el retablo dorado.

Cuando a inicios de noviembre pasado el presidente Santiago Peña anunció la inversión para la restauración del templo, su Gobierno informó de la capacitación en restauración patrimonial de algunos pobladores de Yaguarón.

El programa, que preveía una media docena de voluntarios, ya cuenta con cerca de 70 personas interesadas en capacitarse y participar en la restauración y preservación del templo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR
NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

SLP

Estrella Govea

Magdalena Regil de Ramos reúne más de dos décadas de coleccionismo que dan vida a la exposición

Ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025
Ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025

Ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025

SLP

El Universal

José Agustín Monsreal Interián, Irma Palacios Flores, Mario Humberto Ruz Sosa y Catalina Yolanda López Márquez son algunos de los destacados premiados en el campo de Artes y Literatura este año.

EL PONCHE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA: HISTORIA Y COSTUMBRE
EL PONCHE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA: HISTORIA Y COSTUMBRE

EL PONCHE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA: HISTORIA Y COSTUMBRE

SLP

Estrella Govea

Bebida tradicional de diciembre con origen extranjero y adaptación mexicana

Krampus, la bestia navideña que castigaba a los traviesos
Krampus, la bestia navideña que castigaba a los traviesos

Krampus, la bestia navideña que castigaba a los traviesos

SLP

El Universal